Eurovision 2026: Σλοβενία, Ιρλανδία και Ισπανία μποϊκοτάρουν τη μετάδοση λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

H Ολλανδία και η Ισλανδία αποσύρθηκαν από τη φετινή διοργάνωση λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, αν και σκοπεύουν να τη μεταδώσουν κανονικά
Στιγμιότυπο από την πρόβα του Akylas στη Eurovision / REUTERS / Lisa Leutner  
Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Σλοβενίας, της Ιρλανδίας και της Ισπανίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, του οποίου ο τελικός θα λάβει χώρα το Σάββατο (16.05.2026), λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Στη Σλοβενία, το τηλεοπτικό κοινό θα παρακολουθήσει αντί για τον διαγωνισμό της Eurovision μια σειρά από ταινίες, ντοκιμαντέρ και εκπομπές με τίτλο «Voices of Palestine», που εστιάζουν σε ιστορίες ανθρώπων και στο ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα προγράμματος και προβάλλουμε Ισραηλινούς ακτιβιστές που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων», δήλωσε η Ναταλίγια Γκορσάτσακ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Σλοβενίας, μιλώντας στο Politico.

Τόνισε επίσης ότι η απόφαση να μην συμμετάσχει ή να μην μεταδώσει τη Eurovision «δεν αποτελεί μήνυμα κατά του εβραϊκού λαού», αλλά «μήνυμα κατά του κράτους του Μπενιαμίν Νετανιάχου και της πολιτικής του».

Η ισπανική δημόσια τηλεόραση RTVE επιβεβαίωσε ότι δεν θα μεταδώσει τον διαγωνισμό, ενώ το ίδιο αποφάσισε και ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÉ, ο οποίος θα προβάλλει αντί αυτού επεισόδιο της κωμικής σειράς Father Ted.

Πέντε χώρες συνολικά είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να μην συμμετάσχουν στον φετινό διαγωνισμό εάν λάμβανε μέρος το Ισραήλ, επικαλούμενες τον πόλεμο στη Γάζα και την ανθρωπιστική κρίση που έχει προκληθεί.

Η σύγκρουση ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, ενώ 251 άτομα απήχθησαν ως όμηροι. Η ισραηλινή στρατιωτική απάντηση στη Γάζα είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες θανάτους Παλαιστινίων, μαζικούς εκτοπισμούς και εκτεταμένες καταστροφές.

Το μποϊκοτάζ έχει μειώσει σημαντικά τον αριθμό των χωρών που συμμετέχουν φέτος στη Eurovision, οδηγώντας τον διαγωνισμό σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της ιστορίας του.

Παράλληλα, η Ολλανδία και η Ισλανδία αποσύρθηκαν επίσης από τη φετινή διοργάνωση λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, αν και σκοπεύουν να τη μεταδώσουν κανονικά.

