Φαίη Σκορδά για Ελεονώρα Μελέτη: Η συγκεκριμένη κακοποιητική σχέση στην οποία αναφέρθηκε είναι πολλά χρόνια πριν

«Λίγοι άνθρωποι το ήξεραν, μετρημένοι στα δάχτυλα» είπε η Φαίη Σκορδα για την Ελεονώρα Μελέτη.

Την εξομολόγηση που έκανε η Ελεονώρα Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο για την κακοποίηση που είχε υποστεί στο παρελθόν, σχολίασαν σήμερα (15-01-2026) στον αέρα του «Buongiorno» η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της.

Η Φαίη Σκορδά τόνισε πως πρόκειται για ένα περιστατικό που έχει συμβεί στο μακρινό παρελθόν, πριν ακόμα η Ελεονώρα Μελέτη ασχοληθεί με την τηλεόραση.

«Γνωρίζω ότι η συγκεκριμένη κακοποιητική σχέση στην οποία αναφέρεται είναι πάρα πολλά χρόνια πριν, πριν καν ακόμα ασχοληθεί με την τηλεόραση. Είναι πάρα πολλά χρόνια πριν και το ήξεραν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι, ίσως μετρημένοι στα δάχτυλα, πολύ δικοί της και δεν είχε αναφερθεί ποτέ σε αυτό.

Παρότι ήταν μια παρουσιάστρια που έκανε καθημερινή εκπομπή και είχε το βήμα να μιλήσει γι’ αυτό… Ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους που δεν θέλει να μιλήσει. Έρχεται η στιγμή που θα σε κάνει να μιλήσεις, γιατί αισθάνεσαι ότι μπορείς να το υποστηρίξεις όλο αυτό», είπε η Φαίη Σκορδά.

Σύμφωνα με άνθρωπο από το περιβάλλον της Ελεονώρας Μελέτη, που μίλησε στην Τίνα Μεσσαροπούλου «ήταν ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, το οποίο βλέποντάς το απομονωμένο, ίσως και να μην μπορούμε να το καταλάβουμε το πόσο φορτισμένη είναι η ίδια. Η ίδια δεν γνώριζε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση μαγνητοσκοπείται. Δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι, απλά το τοποθετώ».