Φάρμα: Στο αποψινό επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε μία κρίσιμη μονομαχία αποχώρησης

Στο χθεσινό επεισόδιο της Τρίτη (12.11.2025) στη «Φάρμα» μετά την ατομική δοκιμασία ασυλίας, ο Βασίλης Πούλος βρέθηκε στη θέση του πρώτου μονομάχου. Ο Γιώργος Ανυφαντάκης απέδειξε ότι είναι δυνατός στις σφεντόνες, κέρδισε την ασυλία και όρισε δεύτερο μονομάχο τον Βάγγο Μανουηλίδη, με τον τελευταίο να δηλώνει ότι ήταν σίγουρος πως θα επιλεγεί. Μετά από μία δυνατή μονομαχία, ο Βασίλης αποχώρησε από τη Φάρμα, έχοντας βγει κερδισμένος από τη γνωριμία του με τη Ζωή Τράπαλη και τις εμπειρίες που έζησε.

Απόψε, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στη «Φάρμα» η Ζωή προσπαθεί να αποδεχθεί και να συνηθίσει την αποχώρηση του Βασίλη, ενώ ο Βάγγος έχει απογοητευθεί από τη στάση του Γιώργου και αισθάνεται προδομένος. Τα σενάρια για την επόμενη δοκιμασία δε σταματούν και οι σχέσεις των farmers δοκιμάζονται, όσο φτάνουμε πιο κοντά στον τελικό.

Ένας ακόμα μονομάχος προκύπτει από τη δοκιμασία ατομικής ασυλίας. Οι παίκτες θα ζαλιστούν πολύ, αλλά μόνο ένας θα είναι νικητής. Γι’ αυτόν που θα κερδίσει την ασυλία και θα έχει το πλεονέκτημα να επιλέξει τον δεύτερο μονομάχο, τα πράγματα είναι απλά, καθώς ένας από τους παίκτες θα αυτοπροταθεί και θα τον βγάλει από τη δύσκολη θέση.

Η διαδικασία, όμως, γίνεται ακόμα πιο σύντομη, μιας και δεν ακολουθεί Συμβούλιο Αχυρώνα. Οι αποφάσεις θα πρέπει να παρθούν γρήγορα, αφού αμέσως μετά ακολουθεί μονομαχία αποχώρησης. Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει από τον Αχυρώνα και για ποιον το όμορφο ταξίδι της Φάρμας θα τελειώσει οριστικά;

Η «Φάρμα», ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη «Φάρμα», ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της «Φάρμας» καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της «Φάρμας» είναι στο Star και… ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη «Φάρμα», αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

Συντελεστές

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Creative Producer: Θανάσης Μητρέλιας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Σκηνοθέτης- Project Manager: Βασίλης Βασιλειάδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Οργάνωση Παραγωγής: Λουκάς Ζαγοραίος

Αρχισυνταξία: Κατερίνα Παππά

Υπεύθυνη εκπομπής: Ίλια Κυριάκου

Σκηνογράφος: Βασίλης Μπάλτσας

Παραγωγός: Star Channel

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions