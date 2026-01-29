Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN: «Θα διακόψουμε τη μετάδοση» είπε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος

Αναστάτωση στις εγκαταστάσεις του OPEN μετά από τηλεφώνημα για βόμβα, που αποδείχθηκε κακόγουστη φάρσα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Κατερίνα Παπακωστοπούλου που παρουσίαζαν την εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω» ενημέρωσαν ότι πρέπει να διακόψουν την εκπομπή για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

«Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό εκτάκτως θα διακόψουμε τη μετάδοση της εκπομπής. Υπάρχει προειδοποιητικό τηλεφώνημα – απειλή για βόμβα στις εγκαταστάσεις του OPEN» είπε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Αμέσως μετά, ακολούθησε ενημέρωση για την εκκένωση του κτιρίου, με τον παρουσιαστή να προσθέτει: «Λοιπόν, εκκενώνουμε τις εγκαταστάσεις του OPEN. Φεύγουμε από το κτίριο, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε μέχρι τώρα».

Ακολούθησε έλεγχος στις εγκαταστάσεις και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Η εικόνα της ξαφνικής διακοπής προκάλεσε εύλογη ανησυχία στο τηλεοπτικό κοινό, καθώς η μετάδοση σταμάτησε χωρίς περαιτέρω πληροφορίες εκείνη τη στιγμή.

Η απειλή για βόμβα αποδείχθηκε τελικά φάρσα, γεγονός που επέτρεψε την ομαλή επανεκκίνηση του προγράμματος του σταθμού.