«Father Mother Sister Brother»: Στο Cinobo η βραβευμένη με Χρυσό Λέοντα ταινία του Τζιμ Τζάρμους

Μια από τις πιο viral ταινίες της φετινής σεζόν μόλις ανέβηκε στο Cinobo, αποκλειστικά για τους συνδρομητές της πλατφόρμας.

H ταινία «Father Mother Sister Brother» αγαπήθηκε πολύ όχι μόνο από τους κριτικούς, αλλά και από το κινηματογραφικό κοινό. Η ταινία σημείωσε ένα σημαντικό αριθμό εισιτηρίων τους προηγούμενους μήνες στις ελληνικές αίθουσες, και τώρα είναι διαθέσιμη για να την δείτε και στο Cinobo.

Ο Τζιμ Τζάρμους συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστ (Κέιτ Μπλάνσετ, Άνταμ Ντράιβερ, Τομ Γουέιτς, Σαρλότ Ράμπλινγκ) και αφηγείται τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών με το χαρακτηριστικό υπόγειο χιούμορ του, σε παραγωγή Saint Laurent. Χωρίς να κρίνει, απλώς παρατηρεί. Ένα έργο ωριμότητας και σπάνιας ισορροπίας, που του χάρισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Το Father Mother Sister Brother είναι μια προσεκτικά δομημένη ταινία με τη μορφή τρίπτυχου. Και οι τρεις ιστορίες περιστρέφονται γύρω από τις σχέσεις ενηλίκων παιδιών με τους – κάπως απόμακρους – γονείς τους, αλλά και μεταξύ τους. Κάθε κεφάλαιο εκτυλίσσεται στο παρόν και σε διαφορετική περιοχή: Νιου Τζέρσεϊ, Δουβλίνο και Παρίσι. Μέσα από τις τρεις αυτές ιστορίες, ο Τζάρμους δημιουργεί ένα βαθιά ανθρώπινο και τρυφερό πορτρέτο της οικογένειας, εκεί όπου οι σιωπές μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια.

Βιογραφικό Σκηνοθέτη

Ο Τζιμ Τζάρμους (Jim Jarmusch) είναι Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, μουσικός και παραγωγός, γεννημένος το 1953 στο Άκρον του Οχάιο, και θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου.

Σπούδασε λογοτεχνία και κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και έγινε γνωστός για το μινιμαλιστικό, υπαρξιακό και συχνά χιουμοριστικό του ύφος, με ταινίες όπως Stranger Than Paradise (1984), Down by Law (1986), Dead Man (1995), Ghost Dog: The Way of the Samurai(1999), Broken Flowers (2005) και Paterson (2016), οι οποίες χαρακτηρίζονται από αργό ρυθμό, ιδιόρρυθμους χαρακτήρες, έντονη μουσική παρουσία και επιρροές από τη λογοτεχνία και την ποίηση· παράλληλα ασχολείται ενεργά με τη μουσική, συμμετέχοντας σε συγκροτήματα όπως οι Sqürl, ενώ το έργο του έχει επηρεάσει βαθιά τον παγκόσμιο ανεξάρτητο κινηματογράφο.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Τζιμ Τζάρμους

Με τους: Τομ Γουέιτς, Κέιτ Μπλάνσετ, Άνταμ Ντράιβερ, Ίνντια Μουρ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Βίκι Κριπς

Χώρα: ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία, Ιρλανδία

Γλώσσα: Αγγλικά

Είδος: Κωμωδία, Δράμα

Έτος: 2025

Διάρκεια: 110′