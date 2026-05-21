J2US: Έρχεται απόψε ο ημιτελικός, τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν οι διαγωνιζόμενοι

Ένα live γεμάτο ένταση, εκπλήξεις και μάχη για τις 3 θέσεις του τελικού του J2US έρχεται την Πέμπτη, 21 Μαΐου στις 20:50 στο OPEN, με τον Νίκο Κοκλώνη.

Το J2US μπαίνει στην πιο κρίσιμη και ενδιαφέρουσα φάση του, με τον αποψινό, μεγάλο ημιτελικό να υπόσχεται ένα βράδυ γεμάτο ένταση, ανατροπές και performances που θα κρίνουν τα πάντα λίγο πριν τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 23 Μαΐου.

Οι 4 φιναλίστ που κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τη διαδρομή, την εξέλιξη και τη χημεία τους πάνω στη σκηνή βρίσκονται στη μεγαλύτερη δοκιμασία του παιχνιδιού και ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, διεκδικώντας μία από τις τρεις θέσεις του τελικού, σε ένα live όπου κάθε εμφάνιση, κάθε βαθμός και κάθε ψήφος αποκτούν ξεχωριστή σημασία: η σταθερά «δυνατή» Μαίρη Αργυριάδου με τον Stan, ο δυναμικός συνδυασμός του Μιχάλη Ιατρόπουλου και της Αγγελικής Ηλιάδη, ο συναισθηματικός και ιδιαίτερος χαρακτήρας του Χάρη Λεμπιδάκη με τη Φαίη Θεοχάρη, αλλά και ο Δημήτρης Σκουλός με τη Δανιέλα Χατζή που έχουν χαρίσει μερικές από τις πιο καλοδουλεμένες και εντυπωσιακές εμφανίσεις της σεζόν.

Στην κριτική επιτροπή, δίπλα στον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή, επιστρέφει ο Γιάννης Ζουγανέλης ενώ προστίθεται ως guest judge ο πάντα ανατρεπτικός Ανδρέας Μικρούτσικος, έτοιμος να δώσει τον δικό του, ξεχωριστό παλμό με σχόλια που θα συζητηθούν.

Το J2US υποδέχεται ακόμη τον αγαπημένο Νικηφόρο σε μια special guest εμφάνιση γεμάτη επιτυχίες και ξεχωριστή σκηνική ενέργεια ενώ ο Stan θα βρεθεί ξανά στη σκηνή του show σε ένα δυναμικό live performance που, όπως πάντα, θα ξεσηκώσει το πλατό.

Στον αποψινό ημιτελικό, τα ζευγάρια θα κληθούν να παρουσιάσουν δύο τραγούδια, σε μια βραδιά με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Το πρώτο τραγούδι θα αποτελεί ανάθεση της παραγωγής ενώ στο δεύτερο μέρος, οι διαγωνιζόμενοι θα ερμηνεύσουν ένα τραγούδι προσωπικής επιλογής, με ιδιαίτερη σημασία για τους ίδιους,. Η συγκεκριμένη εμφάνιση θα αντιμετωπιστεί ουσιαστικά ως solo performance, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του τραγουδιού θα ερμηνεύεται από τον διαγωνιζόμενο, με τον coach να έχει περισσότερο υποστηρικτικό ρόλο στη σκηνή.

Tα τραγούδια του ημιτελικού

Μαίρη Αργυριάδου και Stan

1o τραγούδι – ανάθεση: Κιβωτός – Ελένη Βιτάλη

2ο τραγούδι – επιλογή: Τα χω βρει με τον εαυτό μου – Ελένη Δήμου

Μιχάλης Ιατρόπουλος και Αγγελική Ηλιάδη

1o τραγούδι – ανάθεση: Το σημάδι – Γιάννης Πάριος

2ο τραγούδι – επιλογή: Αδέλφια μου, αλήτες, πουλιά – Τόλης Βοσκόπουλος

Χάρης Λεμπιδάκης – Φαίη Θεοχάρη

1o τραγούδι – ανάθεση: Κανείς εδώ δεν τραγουδά – Νίκος Παπάζογλου

2ο τραγούδι – επιλογή: Άσωτος – Πασχάλης Τερζής

Δημήτρης Σκουλός – Δανιέλα Χατζή

1o τραγούδι – ανάθεση: Φίλα με – Σταμάτης Κραουνάκης

2ο τραγούδι – επιλογή: Υπάρχω – Στέλιος Καζαντζίδης

Με την αγωνία και τον ανταγωνισμό να κορυφώνονται ο ημιτελικός του J2US έρχεται πιο δυνατός από ποτέ, λίγο πριν την πιο μεγάλη βραδιά της σεζόν. Ποια τρία ζευγάρια θα εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό;