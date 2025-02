Φεβρουάριος στη Nova: Λάμψη βραβείων, αφιέρωμα στον Άγιο Βαλεντίνο, μεγάλες πρεμιέρες, νέες σειρές και το κανάλι των βραβείων Novastars

Συναρπαστικός, καθηλωτικός, λαμπερός, ερωτικός και με άρωμα βραβείων έρχεται ο Φεβρουάριος στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και στο Novastars, το αγαπημένο pop up κανάλι των βραβείων!

Μεγάλες πρεμιέρες όπως το «One Life» με τους Anthony Hopkins και Helena Bonham Carter, η 78η τελετή απονομής των βραβείων κύρους 2025 ΕΕ BAFTA Film Awards, νέες σειρές όπως το «The Cinderella Murder»​, το κανάλι των Βραβείων, Novastars και το ολοήμερο αφιέρωμα στο Novalifε για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου συνθέτουν ένα άκρως πλούσιο, ελκυστικό cine περιεχόμενο για όλο τον Φεβρουάριο!

Το αγαπημένο pop up κανάλι των βραβείων, Novastars (θέση 200) το οποίο έχει ενεργοποιημένο το 7 days Catch Up TV, ενώ είναι διαθέσιμο και On Demand κάτω από την ειδικά διαμορφωμένη κατηγορία, συνεχίζει όλο τον Φεβρουάριο να προσφέρει ανεπανάληπτο κινηματογραφικό υπερθέαμα.

Κάθε βράδυ από τις 21:30 το Novastars προβάλει δύο ταινίες back to back που έχουν αποσπάσει βραβεία ή έχουν διακριθεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου, αφιερώματα που τιμούν μοναδικούς σκηνοθέτες, αφιερώματα στις καλύτερες ερμηνείες του Χόλιγουντ, αλλά κι εβδομαδιαία αφιερώματα που μας οδηγούν με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο στις μεγάλες τελετές.

Κατά τη διάρκεια του Novastars θα προβληθούν τον Φεβρουάριο special αφιερώματα στους Ralph Fiennes, Domingo Colman​, David Lynch, Quentin Tarantino, Cillian Murphy.

Επίσης, θα υπάρξουν 3 αφιερωματικές εβδομάδες με μεγάλες ταινίες:

Εβδομάδα Ευρωπαϊκών Διαμαντιών : 3/2 – 9/2: Μία εβδομάδα με ταινίες που έχουν προταθεί ή διακριθεί στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως αυτά των Καννών, της Βενετίας και του Βερολίνου.

: 3/2 – 9/2: Μία εβδομάδα με ταινίες που έχουν προταθεί ή διακριθεί στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως αυτά των Καννών, της Βενετίας και του Βερολίνου. Εβδομάδα BAFTA : 10/2 – 16/2: Μία εβδομάδα με τις καλύτερες ταινίες που έχουν προταθεί ή διακριθεί στα βραβεία BAFTA.

: 10/2 – 16/2: Μία εβδομάδα με τις καλύτερες ταινίες που έχουν προταθεί ή διακριθεί στα βραβεία BAFTA. Εβδομάδα Όσκαρ 24/2 -2/3: Μια εβδομάδα με οσκαρικές ταινίες που έχουν βραβευτεί ή προταθεί για Όσκαρ.

Οι σινεφίλ την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα Novacinema1 και Novastars σε ταυτόχρονη μετάδοση με το BBC One την 78η τελετή των βραβείων κύρους της βρετανικής ακαδημίας κινηματογράφου, 2025 ΕΕ BAFTA Film Awards.

Η ζώνη Sunday Premiere θα καθηλώσει τους σινεφίλ τον Φεβρουάριο με μεγάλες ταινίες κάθε Κυριακή στις 22:00 στο Novacinema1. Με τα φιλμ «One Life» (2/2), «Kandahar»​ (9/2) και «Ordinary Angels​» (23/2).

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ζώνες «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00 στο Novacinema3 με τις ταινίες «Saw X» στις 14/2 και «You Can‘t Run Forever» στις 28/2 να κάνουν πρεμιέρα), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema2), «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema1 με την ταινία μικρού μήκους «The Human Voice» στις 12/2 να κάνει πρεμιέρα), «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή στις 17:00 στο Novacinema) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Για τους λάτρεις των σειρών έρχoνται πρεμιέρες νέων σειρών καθώς και νέων κύκλων στο Novacinema4, όπως «The Cinderella Murder (από 15/2, 22:00) και «St. Denis Medical»​ (από 28/2, 22:00) καθώς και «Rapa season 3» (από 24/2, 22:00) και «The Irrational season 2» (από 4/2 στις 22.00).

Παράλληλα, συνεχίζονται να προβάλλονται οι σειρές, «Μagpie Μurders: Μoonflower Μurders» (μέχρι 17/2, κάθε Δευτέρα στις 22:00), «Accused season 2» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «NCIS season 22» (κάθε Πέμπτη στις 21:00), «Billy the Kid season 2» (κάθε Πέμπτη στις 22:00), «Based on a True Story season 2» (κάθε Παρασκευή στις 22:00, μέχρι 21/2) και «Sambre» (κάθε Σάββατο στις 22:00 μέχρι 8/2).

Στο αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας, το Novalifε η Nova γιορτάζει τον έρωτα και τον Άγιο Βαλεντίνο με ολοήμερο αφιέρωμα στις 14/2 (από τις 11:45) με ταινίες γεμάτες αγάπη, έρωτα, πάθος όπως «Out of Africa​», «The Holiday​», «The Good House», «A Bookshop in Paris», ​«Eiffel»​, «Coup de Chance​».

Παράλληλα στο Novalifε κάθε Τρίτη στις 21:00 συνεχίζουν να καθηλώνουν οι «Ιστορίες Γυναικών» με ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν τη γυναίκα ως πρωταγωνιστή στη ζωή και στον επαγγελματικό στίβο. Πρεμιέρα στο κανάλι θα κάνουν οι σειρές «The Killing Kind» (από 4/2) και «Insomnia» (από 25/2) ενώ συνεχίζει το μοναδικό του show ο Jimmy Fallon κάθε βράδυ μετά την ταινία των 21:00.

Πλούσιο μενού υπάρχει έχουμε και στα EON Box Sets με τις σειρές «Chosen», «The Cinderella Murder» και «St. Denis Medical».