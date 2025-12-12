First Dates: Της ζήτησε να πληρώσει το δείπνο και εκείνη αντέδρασε – «Η κοπέλα στις μέρες μας είναι ο άντρας της σχέσης»

Επεισοδιακό αποδείχθηκε το ραντεβού της Άντας και του Κωνσταντίνου στο «First Dates» (το επεισόδιο προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 11.12.2025 στο Star). Αφού το ζευγάρι ολοκλήρωσε το δείπνο του, ο Κωνσταντίνος της ζήτησε να πληρώσει τον λογαριασμό με την Άντα να ενοχλείται.

Όλα έγιναν όταν οι παίκτες του «First Dates» ολοκλήρωσαν το φαγητό τους, με τον σερβιτόρο να τους ρωτά ποιος θα πληρώσει το δείπνο. «Για πες εσύ, ποιος θα πληρώσει» ρώτησε η Άντα με τον Κωνσταντίνο να απαντά «εσύ δεν μου είπες ότι θα πληρώσεις το τραπέζι;, Είσαι διπρόσωπη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Άντα πλήρωσε τον λογαριασμό αλλά χωρίς να το αφήσει ασχολίαστο ενώ έφυγε από το τραπέζι εκνευρισμένη.

«Αφού δέχεσαι από την κοπέλα να πληρώσει, θα πληρώσω. Η κοπέλα στις ημέρες μας είναι ο άντρας στη σχέση», είπε με τον Κωνσταντίνο να της απαντά «δεν φοράς παντελόνια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολόκληρος ο διάλογος:

Άντα: Θες να πληρώσει η γυναίκα στο πρώτο ραντεβού;

Κωνσταντίνος: Εσύ δεν το είπες ότι θα πληρώσεις;

Άντα: Φυσικά, θα στο πληρώσω εγώ.

Κωνσταντίνος: Άρα είσαι διπρόσωπη, έχεις δύο κατευθύνσεις

Άντα: Γιατί; Δεν κατάλαβα; Αφού δέχεσαι από την κοπέλα να πληρώσει, θα πληρώσει η κοπέλα, γιατί η κοπέλα στις μέρες μας είναι ο άντρας της σχέσης μας. Έλα αγόρι μου, γεια σου

Κωνσταντίνος: Δεν το νομίζω, δεν φοράς παντελόνια