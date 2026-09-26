Φόνοι στο καμπαναριό – επόμενα επεισόδια: Η Σεβαστιανή παλεύει να μην αποκαλυφθούν οι ύποπτες δραστηριότητες της

Τα πάνω – κάτω έρχονται στο επόμενο επεισόδιο της νέας σειράς του Alpha, «Φόνοι στο καμπαναριό» που θα προβληθεί την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Ο Άγγελος πέφτει στην παγίδα της αστυνομίας και νομίζει ότι ανακάλυψε το κρησφύγετο των μοναχών ενώ η Σεβαστιανή παλεύει για να μην ανακαλύψουνε οι μοναχές τις ύποπτες δραστηριότητες της. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Φόνοι στο καμπαναριό.

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Φόνοι στο Καμπαναριό: Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Επεισόδιο 2: «Μὴ κρίνετε κατ’ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε» είπε ο Κύριος και το ίδιο προσπαθούν να κάνουν και οι μοναχές μας με τις αδελφές τους στην καινούρια μονή και την παράξενη συμπεριφορά τους. Παράλληλα, ο Άγγελος πέφτει στην παγίδα της αστυνομίας και νομίζει ότι ανακάλυψε το κρησφύγετό που τις έχουν φυγαδεύσει, ενώ η Σεβαστιανή παλεύει για να μην ανακαλύψουνε οι μοναχές τις ύποπτες δραστηριότητες της.

Και φαίνεται να το καταφέρνει, μέχρι που η Αρσινόη βρίσκει κάτι πολύ παράξενο δίπλα στο καμπαναριό…

Συντελεστές

Ελληνική οικογενειακή σειρά 2026-2027

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Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Παίζουν: Ρένια Λουιζίδου, Άνδρη Θεοδότου, Μένη Κωνσταντινίδου, Λυδία Τζανουδάκη, Άννη Θεοχάρη, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, Τζωρτζίνα Λιώση, Θάνος Λέκκας, Γιωργής Τσουρής, Βαγγέλης Δαούσης, Σωκράτης Πατσίκας, Έλενα Μεγγρέλη, Δέσποινα Τσούτσα, Δημήτρης Γεωργαλάς, Ανέστης Κατούντης

Στο ρόλο της Ηγουμένης Μαρίας η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Παραγωγή: Filmiki Productions