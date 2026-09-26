Πρεμιέρα για το «MEGA Non Stop»: Η «σκυτάλη» στους Ζήση Μούσιο, Βασίλη Τσεκούρα και Μαρία Αντωνά

Το πρωί του Σαββάτου (26.09.2026) έκαναν πρεμιέρα στην πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου ο Ζήσης Μούσιος, ο Βασίλης Τσεκούρας και η Μαρία Αντωνά με την εκπομπή «Mega Non Stop».

Από σήμερα και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20, οι Ζήσης Μούσιος, Βασίλης Τσεκούρας και Μαρία Αντωνά δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές μέσα από μία εκπομπή με συνεχή ροή, γρήγορο tempo και πολυδιάστατη θεματολογία.

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Λίγο πριν την έναρξη βρέθηκαν στο πλατό της εκπομπής «Mega Σαββατοκύριακο» με τους παρουσιαστές της εκπομπής, Στέλλα Γκαντώνα και Ντίνο Σιωμόπουλο, να δίνουν τις ευχές τους και το «χρίσμα».

Το «MEGA Non Stop» εστιάζει στον πυρήνα της επικαιρότητας, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες και τις αλλαγές που φέρνουν τα μεγάλα γεγονότα στην καθημερινότητα των πολιτών.