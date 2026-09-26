The Pitt: Καλώς ήρθες στα επείγοντα

Ξέχνα τους αψεγάδιαστους τηλεοπτικούς γιατρούς που προλαβαίνουν να σώσουν τρεις ζωές, να λύσουν ένα ερωτικό τρίγωνο και να πιουν κι ένα ποτό πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους. Το The Pitt σε βάζει για 15 ώρες στα επείγοντα και σε αφήνει εκεί, ανάμεσα σε αίμα, δύσκολες αποφάσεις, εξάντληση και ανθρώπους που πρέπει να λειτουργήσουν όταν όλα γύρω τους πηγαίνουν στραβά.

Η ιδέα του The Pitt είναι τόσο απλή σε σημείο που απορείς γιατί μπορεί και λειτουργεί τόσο καλά. Κάθε σεζόν παρακολουθεί μία 15ωρη βάρδια στο τμήμα επειγόντων του φανταστικού Pittsburgh Trauma Medical Center και κάθε επεισόδιο αντιστοιχεί περίπου σε μία ώρα της. Μπαίνεις μαζί με τους γιατρούς το πρωί και 15 επεισόδια αργότερα, θέλεις κι εσύ καφέ, ντους και τρεις ημέρες άδεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημιουργός είναι ο R. Scott Gemmill, με τους John Wells και Noah Wyle μεταξύ των executive producers. Πρόκειται για ονόματα με κοινό παρελθόν στο ER. Μόνο που εδώ δεν έχουμε ένα ER 2.0. Το The Pitt χρησιμοποιεί τη γνώριμη φόρμα του medical drama για να μιλήσει με εντυπωσιακό ρεαλισμό για την πίεση στα επείγοντα, την υποστελέχωση, την ψυχική υγεία και το burnout των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Δύο βάρδιες από την κόλαση

Η πρώτη σεζόν συστήνει τον Dr. Michael “Robby” Robinavitch και μια ομάδα παλιών και νέων γιατρών σε μια βάρδια που γίνεται σταδιακά εφιαλτική. Ο Robby κουβαλά ακόμη το τραύμα από την πανδημία και τον θάνατο του μέντορά του, ενώ το τελευταίο μέρος της ημέρας σημαδεύεται από ένα περιστατικό μαζικών θυμάτων, που αναγκάζει ολόκληρο το νοσοκομείο να λειτουργήσει στα όριά του.

Η δεύτερη σεζόν μεταφέρεται δέκα μήνες αργότερα, στις 4 Ιουλίου μια εξαιρετική ημέρα για μπάρμπεκιου στις ΗΠΑ, αλλά πολύ χάλια για να δουλεύεις στα επείγοντα. Ο Robby βρίσκεται στην τελευταία του βάρδια πριν από τρίμηνο sabbatical, ενώ στο νοσοκομείο φτάνει η Dr. Baran Al-Hashimi, η γυναίκα που πρόκειται να τον αντικαταστήσει. Η ένταση αυτή τη φορά είναι περισσότερο ψυχολογική: η σειρά κοιτάζει τι συμβαίνει όταν άνθρωποι εκπαιδευμένοι να φροντίζουν τους άλλους έχουν ουσιαστικά σταματήσει να φροντίζουν τον εαυτό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνθρωποι πίσω από τις στολές

Ο Noah Wyle είναι ο βασικός λόγος που το οικοδόμημα στέκεται τόσο καλά. Ο Robby είναι εξαιρετικός γιατρός και καθόλου τηλεοπτικός υπερήρωας: κουρασμένος, σαρκαστικός, απαιτητικός και πολύ καλύτερος στο να αντιμετωπίζει τα προβλήματα των ασθενών του από τα δικά του. Ο Wyle παίζει την εξάντληση χωρίς υπερβολές και αφήνει τον χαρακτήρα να φθείρεται λίγο λίγο μπροστά σου.

Χάρμα οφθαλμών είναι και η Katherine LaNasa ως Dana Evans, η έμπειρη νοσηλεύτρια που διαθέτει τον ιδανικό συνδυασμό ψυχραιμίας, ενσυναίσθησης και μηδενικής ανοχής στις ανοησίες. Γύρω τους λειτουργεί ένα δυνατό ensemble: ο Patrick Ball ως Frank Langdon, η Taylor Dearden ως Mel King, η Isa Briones ως Trinity Santos, ο Gerran Howell ως Dennis Whitaker και η Supriya Ganesh ως Samira Mohan. Στη δεύτερη σεζόν, η Sepideh Moafi μπαίνει δυναμικά ως Al-Hashimi, ένας χαρακτήρας αρκετά ισχυρός ώστε να συγκρουστεί με τον Robby χωρίς να λειτουργεί απλώς ως το καινούργιο πρόβλημά του.

Spoiler: Το φινάλε της δεύτερης σεζόν

Η έκπληξη δεν είναι μια θεαματική καταστροφή. Είναι κάτι πολύ πιο προσωπικό. Αποκαλύπτεται ότι η Al-Hashimi αντιμετωπίζει επιληπτικές κρίσεις, προκαλώντας σκληρή σύγκρουση με τον Robby. Παράλληλα, η Mohan αποφασίζει να φύγει από το νοσοκομείο.

Το πραγματικό χτύπημα όμως έρχεται με τον Robby. Περιμένουμε ότι θα τελειώσει τη βάρδια και θα φύγει με τη μηχανή του για το sabbatical. Αντί γι’ αυτό, τον βρίσκουμε με ένα εγκαταλελειμμένο βρέφος, την Baby Jane Doe. Κρατώντας το, αποκαλύπτει ότι είχε εγκαταλειφθεί και ο ίδιος ως παιδί. Καθησυχάζοντας το μωρό ότι έχει μια ολόκληρη ζωή μπροστά του, μοιάζει ουσιαστικά να προσπαθεί να πείσει τον ίδιο του τον εαυτό. Ένα ήσυχο φινάλε που χτυπά πολύ δυνατότερα από οποιοδήποτε τηλεοπτικό cliffhanger.

Και τώρα, τρίτη σεζόν

Το The Pitt έχει ήδη ανανεωθεί για τρίτη σεζόν, η οποία έρχεται στο HBO Max τον Ιανουάριο του 2027. Το πρώτο teaser κυκλοφόρησε τον Αύγουστο και επιβεβαιώνει ότι ο Robby επιστρέφει από το sabbatical του. Η ιστορία θα διαδραματίζεται στις 12 Νοεμβρίου 2026, τέσσερις μήνες μετά τη δεύτερη σεζόν, σε ακόμη μία βάρδια. Επιστρέφουν μεταξύ άλλων οι LaNasa, Ball, Dearden, Briones και Moafi, ενώ η Supriya Ganesh δεν θα βρίσκεται πλέον στο βασικό cast.

Στο τέλος, το The Pitt κάνει κάτι πολύ πιο δύσκολο από το να σε κρατήσει σε αγωνία: σε κάνει να ξεχάσεις ότι βλέπεις τηλεόραση. Μετά από μερικά επεισόδια δεν παρακολουθείς πια μια ιατρική σειρά. Έχεις σχεδόν πιάσει βάρδια μαζί τους, ξέρεις ποιος γιατρός αντέχει στην πίεση, ποιος είναι ένα βήμα πριν καταρρεύσει και ποιον θα ήθελες πάνω από το φορείο σου αν τα πράγματα πήγαιναν στραβά. Δεν είναι ακριβώς binge-watching. Είναι 15ωρη εφημερία από τον καναπέ. Με τη σημαντική διαφορά ότι εσύ μπορείς να ανοίξεις και μια μπίρα.