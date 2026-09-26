Μπλε ώρες – spoiler: Η Εύα χωρίζει τον Άγγελο

Ένα νέο σκάνδαλο πρόκειται να ξεσπάσει στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Μπλε ώρες». Οι εξελίξεις στις ζωές των ηρώων θα είναι ανατρεπτικές και θα ταράξουν τα πάντα στον ρου της ιστορίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στη σειρά του ΣΚΑΪ, η Εύα, όσο κι αν δεν το θέλει, θα δώσει τέλος στον δεσμό της με τον Άγγελο. Παράλληλα, ο Σταύρος μαθαίνει για την κρυφή σχέση της Ολυμπίας και του Πέτρου.

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Ένας χωρισμός θα μας απασχολήσει στα επόμενα επεισόδια της σειράς. Στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθούν για ακόμα μια φορά η Εύα με τον Άγγελο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, η κοπέλα, όσο κι αν δεν το θέλει, ανακοινώνει στον Άγγελο κάτι που τον αιφνιδιάζει και χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Συγκεκριμένα, η Εύα θυσιάζεται για να επανέλθει η ηρεμία στο σπίτι του αγαπημένου της, αλλά σε εκείνον παρουσιάζει τη σχέση τους σαν απλό ενθουσιασμό που για την ίδια έλαβε τέλος κι έτσι θέλει να χωρίσουν. Ο Άγγελος προσπαθεί να της αλλάξει γνώμη, αλλά μάταια. Θυμώνει πολύ με τη στάση της και στη συνέχεια αποφασίζει να ταξιδέψει μαζί με τον Φίλιππο στη Σκιάθο, προκειμένου να διαπραγματευτούν την αγορά του διπλανού οικοπέδου και να βγάλουν την Έρρικα από το παιχνίδι.

Ο Άγγελος βέβαια, που έχει πιστέψει ότι η Εύα τον βαρέθηκε και τον χώρισε, δεν μπορεί να το καταπιεί με τίποτα. Η ίδια όμως, που έχει θυσιάσει τον έρωτά της γι’ αυτόν, ζει το δικό της δράμα, έχοντας δίπλα της την Ελένη και τη Νικολέτα. Οι μέρες περνούν, και η Εύα, με πόνο ψυχής, για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνει τον Άγγελο ότι τον έχει ξεπεράσει, πως ήταν έγκυος και πως έκανε την έκτρωση γιατί δεν ήθελε παιδί απ’ αυτόν. Σύντομα ωστόσο φτάνει στα όριά της, αφού το ψέμα που αναγκάστηκε να του πει τη βασανίζει αφόρητα, με τα συναισθήματά της για εκείνον να την κυριεύουν.

Ο Σταύρος ξεσκεπάζει την κρυφή σχέση της Ολυμπίας

Κι ενώ όλα μοιάζουν να κρέμονται από μια κλωστή, ο Δημήτρης ανακοινώνει στην Ολυμπία ότι ξεκινά δουλειά στη γαλακτοκομική μονάδα, βάζοντας άθελά του σε εφαρμογή το σκοτεινό σχέδιο της Κορίνας. Οι μέρες περνούν και η παράνομη σχέση του Πέτρου και της Ολυμπίας συνεχίζεται. Μάλιστα κάποια στιγμή εκείνη πιάνει δουλειά και στην εταιρία. Όπως θα δούμε στη συνέχεια της σειράς, η Κορίνα προσπαθεί να ισχυροποιήσει τη θέση της Ολυμπίας στην επιχείρηση και της δίνει επαγγελματικές ιδέες που θα τη βοηθήσουν να ξεχωρίσει. Την ίδια στιγμή, η Όλγα επισκέπτεται τον Σταύρο και του ζητάει να βάλει στο κάδρο των υπόπτων την Ολυμπία…

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Ύστερα η πρώτη μιλάει με τον Δημήτρη για τις υποψίες της σχετικά με την Ολυμπία και τον πληροφορεί ότι μοιράστηκε τις σκέψεις της και με τον αστυνόμο. Ο Δημήτρης θορυβείται για τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό, αλλά υπερασπίζεται την Ολυμπία. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνεχίζει την παρακολούθηση της τελευταίας. Αυτή τη φορά σκιά της γίνεται ο Γιάννης, ο οποίος βλέπει κάτι που τον αφήνει άφωνο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, η γυναίκα έχει κρυφό ραντεβού με τον Πέτρο. Το σημείο συνάντησης είναι το σπίτι του Άγγελου. Φτάνοντας απ’ έξω, παρκάρει το αμάξι της δίπλα στου αγαπημένου της. Κατεβαίνει, χτυπάει την πόρτα και τότε ο Πέτρος τής ανοίγει και τη φιλάει. Ο Γιάννης, βλέποντας την εικόνα αυτή, σοκάρεται. Η παράνομη σχέση των δύο αποκαλύπτεται κι εκείνος τηλεφωνεί αμέσως στον Σταύρο και τον ενημερώνει για όσα είδε.

Ο αστυνόμος σαστίζει με την αποκάλυψη αυτής της σχέσης, γνωρίζοντας καλά πως, αν μαθευτεί, θα ξεσπάσει νέο σκάνδαλο, με σοβαρές συνέπειες, καταστροφικές για τη ζωή πολλών ανθρώπων. Την ίδια ώρα, το παράνομο ζευγάρι απολαμβάνει μέσα στο σπίτι ρομαντικές στιγμές, με τον Πέτρο να δίνει στην αγαπημένη του ένα ζευγάρι κλειδιά του σπιτιού. Εκείνη ξαφνιάζεται και τότε της εξομολογείται πως ο αδελφός του δεν θέλει πια το σπίτι κι έτσι μπορούν να βρίσκονται άφοβα όποτε θέλουν…