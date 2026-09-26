Η Ναταλία Γερμανού στην πρεμιέρα της εκπόμπής «Καλύτερα δε γίνεται»: Το άγχος δεν μειώνεται, δυναμώνει

Η Ναταλία Γερμανού έκανε πρεμιέρα για την 9η σεζόν της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, στις 13:50. Στο πλευρό της παρουσιάστριας παραμένουν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης και η Ελιάνα Χρυσικοπούλου. Νέα προσθήκη για φέτος είναι ο δημοσιογράφος Θοδωρής Βγενής, ενώ ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος έχει αναλάβει τον σχολιασμό της επικαιρότητας.

Στη φετινή πρεμιέρα, η Ναταλία Γερμανού δήλωσε χαρούμενη για την επιστροφή της μπροστά στις κάμερες, ύστερα από έναν ιδιαίτερα δύσκολο μήνα με την αναπάντεχη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Τόνισε πως παρά την εμπειρία της, το άγχος όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά δυναμώνει.

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«Αχ! Τι χτυποκάρδι είναι αυτό κάθε φορά, παιδιά μου, τι ταχυπαλμία είναι αυτή… Ένατη χρονιά και μου φαίνεται πραγματικά σαν χθες που ήταν η πρώτη σεζόν του “Καλύτερα δε γίνεται”. Το άγχος δεν μειώνεται, δυναμώνει!», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Πρόσθεσε στη συνέχεια πως: «Δεν φαντάζεστε πόσο χαρούμενη είμαι που σας βρίσκω ξανά, όλοι είμαστε χαρούμενοι… Μας λείψατε, σας πεθυμήσαμε! Ήταν ένα γεμάτο καλοκαίρι κι ένας πολύ γεμάτος Σεπτέμβρης. Ένας πολύ στενάχωρος Σεπτέμβρης, με πολλά γεγονότα. Θα μοιραστούμε μαζί σας στιγμές γεμάτες χαρά, αλλά και στιγμές γεμάτες συγκίνηση.

Οι καρδιές μας είναι ανοικτές, τα πρόσωπά μας πεντακάθαρα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και σήμερα ανοίγουμε την αυλαία της ένατης σεζόν του “Καλύτερα δε γίνεται”. Σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί χάρη σε εσάς είμαι για ένατη σεζόν στο τιμόνι της εκπομπής αυτής».

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Στο πλατό της πρώτης εκπομπής βρέθηκαν ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας και η ηθοποιός Ευαγγελία Μουμούρη, με αφορμή τη σειρά «Ριφιφί» του Alpha, που πραγματοποιεί υψηλές «πτήσεις» στους πίνακες τηλεθέασης.

Η εκπομπή που παρουσιάζει η Ναταλία Γερμανού θα μεταδίδεται σταθερά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:50.