«Κουτσουπιές», «TV Land» και «Αύριο» κάνουν πρεμιέρα σε λίγες μέρες στην ΕΡΤ1

Νέες σειρές παίρνουν σιγά σιγά τη θέση τους στο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης. Η μυθοπλασία επιστρέφει στην ΕΡΤ1 με δυνατές πρεμιέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, με τις «Κουτσουπιές», το «TV Land» και το «Αύριο».

Με την πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς «Κουτσουπιές», τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, αρχίζει η νέα σεζόν για τη μυθοπλασία στην ΕΡΤ1. Το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου τη σκυτάλη παίρνουν η κωμωδία «TV Land» και η δραματική σειρά επιβίωσης «Αύριο», εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα της ΕΡΤ1 με χιούμορ και δράση.

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Κουτσουπιές – Πρεμιέρα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Η σειρά «Κουτσουπιές» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και θα μεταδίδεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 19:00.

Τι συμβαίνει όταν δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι καλούνται να συνυπάρξουν; Οι «Κουτσουπιές», η νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ1 μάς μεταφέρει σε ένα μικρό ορεινό χωριό που αρνείται να σβήσει από τον χάρτη.

Όταν οι Κουτσουπιές κινδυνεύουν να ερημώσουν, μια αγγελία προσκαλεί κατοίκους της Αθήνας να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Η άφιξή τους, όμως, ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει αντιμέτωπους τους νεοφερμένους με μια κοινότητα που έχει τις δικές της παραδόσεις, τις δικές της απαιτήσεις και… τη δική της άποψη για τη ζωή όλων.

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Συγκρούσεις, απρόβλεπτες συμμαχίες, έρωτες, προξενιά, καντάδες και καφέδες «ενισχυμένοι» με σερνικοβότανο συνθέτουν μια καθημερινότητα όπου τίποτα δεν εξελίσσεται όπως θα περίμενε κανείς. Γιατί στις «Κουτσουπιές», η προσπάθεια να σωθεί ένα χωριό μπορεί να αποδειχθεί η αρχή μιας μεγάλης περιπέτειας για όλους!

Συντελεστές

Σενάριο: Ανδρέας Δέδαλος, Νικόλας Στραβοπόδης, σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Αντώνης Κουνέλας

Μοντάζ: Δημήτρης Μέρας

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας, Μελίνα Λεφαντζή.

TV Land – Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Η «TV Land» ξεκινάει από Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 και θα παρουσιάζεται στην ΕΡΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 20:00.

Όταν η κάμερα σταματά να γράφει, τα πραγματικά… επεισόδια αρχίζουν! Το «TV Land», η νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ1 μάς μεταφέρει στα παρασκήνια μιας τηλεοπτικής παραγωγής, όπου η καθημερινότητα του συνεργείου και των ηθοποιών είναι πολύ πιο απρόβλεπτη από τη σειρά που γυρίζουν.

Η «Απαγορευμένη Εδέμ», η καθημερινή σαπουνόπερα που κρατά όρθια την εταιρεία παραγωγής, πρέπει πάση θυσία να συνεχίσει να βγαίνει στον αέρα. Όμως, λάθη, ερωτικά μπερδέματα, παρεξηγήσεις και προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κάθε γύρισμα μια νέα περιπέτεια. Γιατί, τελικά, οι πιο συναρπαστικές ιστορίες δεν γράφονται στο σενάριο, αλλά πίσω από τις κάμερες!

Συντελεστές

Σενάριο – Πρωτότυπο concept: Γιώργος Β. Φειδάς

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρέλλος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Μοντάζ: Κωνσταντίνος Αδρακτάς

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Αμαλία Καβάλη, Φιλίππα Κουτούπα, Σάννυ Χατζηαργύρη, Σύλβια Δεληκούρα, Βαγγέλης Σαλευρής, Νίκος Μήλιας, Ελπίδα Νικολάου, Φωτεινή Αθερίδου, Γιάννης Σοφολόγης Μπέζας, Κωνσταντίνος Φραντζής, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Στεφανία Γκουρνέλου, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρης Τσέλιος και οι Κώστας Αποστολάκης, Ιωάννης Παπαζήσης.

Το καστ της σειράς «TV Land»

Αύριο – Πρεμιέρα Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Το «Αύριο», η δραματική σειρά με στοιχεία περιπέτειας, που φέρει την υπογραφή του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα, μετά την επιτυχημένη πορεία της στο ERTFLIX και τις υψηλές επιδόσεις σε θεάσεις, έρχεται στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό και είναι γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας. Πρόκειται για μια χορογραφία επιβίωσης και έναν ύμνο στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, από αγάπη για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα παρόντες.

Το καστ της σειράς «Αύριο»

Συντελεστές

Δημιουργός σειράς – Σκηνοθεσία: Γιώργος Γκικαπέππας

Σενάριο: Γιώργος Γκικαπέππας, Κατερίνα Γιαννάκου

Casting: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Φωτογραφία: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης

Μοντάζ: Λάμπης Χαραλαμπίδης

Μουσική: Δημήτρης Φριτζαλάς

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Ηχολήπτης: Θεόφιλος Μποτονάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Δόμνα Μπαρούνη, Γιώργος Μοσχοβίτης

Εκτέλεση Παραγωγής: Διονύσης Παναγιωτάκης – Primavisione

Executive Producer: Τζένη Αθανασοπούλου

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστος Λούλης, Θέμης Πάνου, Άννα Καλαϊτζίδου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Νίκος Αρβανίτης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Στέλιος Ξανθουδάκης, Μπάμπης Αλεφάντης, Λευτέρης Πολυχρόνης, Θάνος Τοκάκης, Κίμωνας Κουρής, Ντένης Μακρής, Βασίλης Κουλακιώτης, Δημήτρης Αριανούτσος, Σοφία Σεϊρλή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Μαρία Αποστολακέα και η μικρή Μαρίνα Καρδάτου.