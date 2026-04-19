Γη της ελιάς – επόμενα επεισόδια: Η Ασπασία παθαίνει έμφραγμα μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν στο ΜEGA από τη Δευτέρα 20 έως την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 23:00.

Ο serial killer ξαναχτυπά, μέσα σε νοσοκομείο αυτή τη φορά, και φέρνει τον Κουράκο αντιμέτωπο με ένα σκοτεινό αίνιγμα. Η Ισμήνη κάνει απόπειρα αυτοκτονίας για να κρατήσει κοντά της τον Κωνσταντίνο. Το σπίτι του Κουράκου και της Αριάδνης πιάνει φωτιά ενώ βρίσκεται το μωρό μέσα. Η Ασπασία προδίδεται από την καρδιά της στο άκουσμα της ποινής της.

Γη της ελιάς – Δευτέρα 20 Απριλίου

Επεισόδιο 109ο: Ένα ακόμα θύμα του serial killer προκαλεί πονοκέφαλο στην αστυνομία, από τη στιγμή μάλιστα που ο φόνος έγινε μέσα σε νοσοκομείο. Ο Κουράκος προσπαθεί να συνδυάσει πρόσωπα και γεγονότα, αλλά κάτι του διαφεύγει. Η Ισμήνη, σε κατάσταση υστερίας, προσπαθεί να πείσει τον Κωνσταντίνο να μην την εγκαταλείψει. Εκείνος, όμως, είναι αποφασισμένος και δεν δέχεται να κάνει καμία συζήτηση μαζί της. Ο Στέφανος ανακοινώνει στη Βασιλική ότι θέλει να επιστρέψουν για πάντα στη Μάνη. Η Βασιλική ανακουφίζεται, αλλά και πάλι η ζήλεια της για την Έμμα τη βασανίζει. Ο Παυλής φοβάται για τη ζωή της Δάφνης και την προτρέπει να μην κάνει την επέμβαση, λέγοντάς της πως δεν τον νοιάζει αν θα αποκτήσουν άλλο παιδί. Ο Κωνσταντίνος λύνει την παρεξήγηση με τη Φρύνη, της ανακοινώνει ότι ζήτησε από την Ισμήνη να χωρίσουν και της ζητά να κάνει κι εκείνη το ίδιο με τον Παρασκευά. Η Βασιλική αναγκάζει τον Στέφανο να καλέσει την Έμμα για να της μιλήσει, αλλά οι εξηγήσεις που θα πάρει, δεν θα την ικανοποιήσουν. Το δικαστήριο συνεχίζεται με την αγόρευση του συνηγόρου Πολιτικής Αγωγής, που φέρνει την Ασπασία ένα βήμα πιο κοντά στα ισόβια. Ο Κωνσταντίνος πηγαίνει στο σπίτι για να μαζέψει τα πράγματά του και η Ισμήνη, σε έξαλλη κατάσταση, μόλις τον βλέπει να φεύγει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Γη της ελιάς – Τρίτη 21 Απριλίου

Επεισόδιο 110ο: Η Έμμα λυγίζει και παραδέχεται πως είναι ερωτευμένη με τον Στέφανο και η Βασιλική είναι έτοιμη να τα τινάξει όλα στον αέρα. Ο Παρασκευάς χωρίζει τη Φρύνη. Στο σπίτι της Αριάδνης και του Γιώργη ξεσπά φωτιά και σκορπίζει τον πανικό καθώς το μωρό τους κινδυνεύει. Η Αλεξάνδρα βρίσκει καινούριο γραφολόγο και βάζει στόχο να ξεσκεπάσει κάθε σκοτεινή λεπτομέρεια γύρω από τον μυστηριώδη θάνατο του Ορέστη. Ένας από τους φόνους του serial killer φαίνεται να σχετίζεται με τον Μανώλη ο οποίος βρισκόταν στην ίδια περιοχή και οι υποψίες του Κουράκου φουντώνουν. Ο Λυκούργος σηκώνεται για αγόρευσή του ελπίζοντας να πείσει την έδρα πως η Ασπασία έχει ελαφρυντικά.

Γη της ελιάς – Τετάρτη 22 Απριλίου

Επεισόδιο 111ο: Ο εκβιασμός της Ισμήνης αφήνει άφωνο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος αναγκάζεται να υποκύψει φοβούμενος μην κάνει πάλι κακό στον εαυτό της. Η Φρύνη, από την άλλη, απογοητεύεται, γιατί θεωρεί πως ο Κωνσταντίνος θα κάνει πίσω και δεν θα είναι ποτέ μαζί της. Οι ξεναγήσεις της Αθηνάς και του Μιχάλη στους Δανούς προκαλούν την έντονη ζήλια του Τζον και της Χριστιάνας, με την τελευταία να τον παρακολουθεί και να πυροδοτεί έναν μεγάλο καβγά μεταξύ τους. Ο Στέφανος κι η Βασιλική επιστρέφουν στη Μάνη κι ανακοινώνουν πως δεν θα μετακομίσουν τελικά στο Μόναχο. Ο Μανώλης εξομολογείται τον έρωτά του στην Αμαλία, αλλά εκείνη δεν τολμά να αφεθεί στα συναισθήματά της. Η Αλεξάνδρα στέλνει τα δείγματα σε γραφολόγο στην Αθήνα. Ο Παυλής εμποδίζει την επέμβαση της Δάφνης, που είχε κανονιστεί ερήμην του. Η Ασπασία εμφανίζεται στην τελευταία παράσταση της δίκης με κακή ψυχολογία κι ενοχλήσεις στην καρδιά. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα για εκείνη όταν το δικαστήριο της επιβάλλει την ποινή.

Γη της ελιάς – Πέμπτη 23 Απριλίου

Επεισόδιο 112ο: Η Ασπασία, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, καταρρέει. Παθαίνει έμφραγμα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο με την κατάστασή της να κρίνεται πολύ δύσκολη. Ο Στέφανος και η Βασιλική ανακοινώνουν στη Μαλένα και τη Στελλίτσα ότι δεν θα μετακομίσουν στη Γερμανία, αλλά η αντίδραση των κοριτσιών δεν είναι αυτή που περίμεναν. Ο Μανώλης και η Χριστιάνα, απογοητευμένοι από τις αντιδράσεις της Αμαλίας και του Μιχάλη, αποφασίζουν να γυρίσουν στην Κρήτη. Ο Κωνσταντίνος αποκαλύπτει στον Λυκούργο ότι η Ισμήνη έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Ο Λυκούργος αναστατώνεται αντιλαμβανόμενος ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Στο μεταξύ, η Αθηνά δεν έχει επιστρέψει σπίτι από το προηγούμενο βράδυ που βγήκε με τον Μιχάλη και τους Δανούς. Η Μαργαρίτα ανησυχεί κι ο Τζον είναι έξαλλος γιατί νιώθει να επιβεβαιώνεται. Η Άννα επισκέπτεται την Αμαλία και της μιλάει με καλά λόγια για τον Μανώλη. Η Αμαλία, ωστόσο, παραμένει επιφυλακτική. Ο Τζον, έξω φρενών, κάνει σκηνή ζηλοτυπίας στην Αθηνά μέσα στο γραφείο της κι εκείνη τον διώχνει κακήν κακώς. Η Φρύνη χωρίζει τον Κωνσταντίνο, ενώ η Χριστιάνα πιάνει στο κρεβάτι τον Αντώνη με τη Μαρουσώ.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA