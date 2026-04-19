Grand Hotel – spoiler: Απάγουν το παιδί της Σοφίας και του Αλέξανδρου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, αντιμέτωποι με τον χειρότερό τους εφιάλτη αναμένεται να έρθουν η Σοφία και ο Αλέξανδρος στα προσεχή επεισόδια, καθώς ο γιος τους πέφτει θύμα απαγωγής.

Η σχέση της Σοφίας και του Αλεξάνδρου είναι τεταμένη. Όπως θα παρακολουθήσουμε, οι δυο τους έχουν άλλη μια μεγάλη σύγκρουση για το παιδί. Μόνο που το επόμενο πρωί τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή και ο εφιάλτης τους ξεκινά. Συγκεκριμένα, ανακαλύπτουν έντρομοι ότι το παιδί έχει εξαφανιστεί. Η αγωνία τους δεν περιγράφεται και στο ξενοδοχείο επικρατεί πανικός.

Όλοι ψάχνουν να βρουν τον μικρό Γεώργιο, αλλά μάταια. Ο Αλέξανδρος, τρελαμένος, παρακαλεί τη Σοφία να του πει την αλήθεια, αν δηλαδή βρίσκεται αυτή πίσω από την απαγωγή.

Όμως εκείνη του ορκίζεται με δάκρυα στα μάτια ότι δεν έχει καμία ανάμιξη και το μόνο που θέλει είναι να βρεθεί άμεσα το παιδί! Στη συνέχεια οι υποψίες για την απαγωγή του μικρού στρέφονται στην Ελένη και τον Βλάση. Οι ώρες περνούν και η αρπαγή του μικρού προκαλεί πανικό και έντονες συγκρούσεις, με τις υποψίες να στρέφονται προς κάθε κατεύθυνση, εντείνοντας το κλίμα καχυποψίας και φόβου.

Όμως, αυτός που καταφέρνει να βρει τον υπεύθυνο της απαγωγής του Γεώργιου είναι ο Βλάσης. Ο ίδιος μάλιστα κάνει ό,τι μπορεί για να γυρίσει το παιδί άμεσα στο «Grand Hotel».