Γη της ελιάς – επόμενα επεισόδια: Η Ερωφίλη νοσηλεύεται και το μωρό που κυοφορεί να δίνει μάχη για τη ζωή του

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από την Τρίτη 31 Μαρτίου έως την Πέμπτη 02 Απριλίου, στις 23:00.

Γη της ελιάς – Τρίτη 31 Μαρτίου

Επεισόδιο 103ο: Η οικογένεια Ρουσσάκη τρέχει κοντά στην Ερωφίλη που νοσηλεύεται, με το μωρό που κυοφορεί να δίνει μάχη για τη ζωή του. Μπροστά σε όλους, ο Στάθης παραδέχεται ότι έσπρωξε την Ερωφίλη για να τη γλιτώσει από το αυτοκίνητο, όμως πρέπει να εξηγήσει και γιατί ήταν μαζί τη μοιραία στιγμή. Την ίδια ώρα, ο Νίκος, ο γιατρός, πετυχαίνει ξανά την Αριάδνη στο καφενείο και της κάνει πάλι άκομψο φλερτ. Αυτή τη φορά, όμως, ο Πότης ακούει τα πάντα και τα μεταφέρει στον Κουράκο, ο οποίος εισβάλλει στο ιατρείο και βάζει τέλος στην απαράδεκτη συμπεριφορά τού Νίκου. Η δίκη της Ασπασίας προχωρά και στο εδώλιο των μαρτύρων ανεβαίνει η Κούλα. Ανάμεσα σε όσα καταθέτει, αποκαλύπτει κάτι που παγώνει το ακροατήριο και κάνει την Ασπασία να κλάψει από ταραχή. Η Ισμήνη χρηματίζει ξανά τη νοσηλεύτρια, αυτή τη φορά, όμως, ο Κωνσταντίνος γίνεται μάρτυρας του σκηνικού. Αργότερα, η Αριάδνη και ο Κουράκος παίρνουν το μωρό στο σπίτι, αλλά μια απρόσμενη επίσκεψη χαλάει τη στιγμή και προμηνύει νέες συγκρούσεις. Η Ερωφίλη χάνει το μωρό και κατηγορεί τον Στάθη.

Γη της ελιάς – Πέμπτη 02 Απριλίου

Επεισόδιο 104ο: Μετά τις προσβολές της Ερωφίλης και του Παυλή, ο Στάθης μαζεύει τα πράγματά του κι επιστρέφει στη Μάνη, με πρώτη του προτεραιότητα να επισκεφθεί τον εγγονό του και να δώσει τις ευχές του στους γονείς. Ο Κωνσταντίνος βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά της Φρύνης, ενώ ο Λυκούργος προσπαθεί να πείσει την Ισμήνη να πάρει την αγωγή της. Ο Αντώνης χρεώνει στην Ερωφίλη την απώλεια του μωρού κι έρχεται κοντά με την Μαρουσώ, κάνοντάς της μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Η Χριστιάνα μαθαίνει ότι η Αλεξάνδρα έβαλε γραφολόγο και τον ψάχνει προκειμένου να καλύψει την αλήθεια. Η Άννα ενημερώνει τον Μανώλη ότι η Αμαλία είναι τσιμπημένη με κάποιον άλλον, όμως εκείνος δείχνει αποφασισμένος να τη διεκδικήσει. Το βίντεο από το ατύχημα της Ερωφίλης φτάνει στα χέρια της οικογένειας κι ενώ το υλικό δικαιώνει τον Στάθη, ο Αντώνης στάζει χολή για την Ερωφίλη, προκαλώντας την οργή της Αλεξάνδρας.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA