Γη της ελιάς – επόμενα επεισόδια: Η Βασιλική και ο Μανώλης οδηγούνται στο κρεβάτι, ύστερα από ένα μεθύσι

Εξελίξεις που συγκλονίζουν τους τηλεθεατές και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον έρχονται στη σειρά του MEGA, «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από την Κυριακή 30 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου.

Η Βασιλική περνά ανέμελες στιγμές στην Κρήτη με τον Μανώλη… μέχρι που ένα βράδυ, ο αυθορμητισμός και οι πολλές ρακές τους οδηγούν στο… κρεβάτι. Κι ενώ προσπαθούν να καταλάβουν τι συνέβη, μια αθώα selfie που ανεβαίνει στο Instagram, ρίχνει λάδι στη φωτιά, αφού ο Στέφανος τη βλέπει και καταλαβαίνει ότι η Βασιλική έχει προχωρήσει αλλού. Στο μεταξύ, το χειρουργείο του Δημοσθένη ολοκληρώνεται, αλλά τα νέα δεν είναι καλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γη της ελιάς: Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 22:20

Επεισόδιο 55: Η Ερωφίλη ζει στιγμές αγωνίας και η Αλεξάνδρα προσπαθεί να την πείσει πως πρέπει να κρατήσει το παιδί, ακόμη κι αν βρίσκεται στα πρόθυρα του διαζυγίου με τον Αντώνη. Την ίδια ώρα, η Δάφνη προσπαθεί να κρύψει ότι πούλησε τα κοσμήματά της για να πληρώσει τον εκβιαστή, όμως ο Παυλής πλησιάζει επικίνδυνα στην αλήθεια. Η Φιλιώ εξαφανίζεται μυστηριωδώς από ένα παιδικό πάρτι. Η Μαργαρίτα πηγαίνει να την παραλάβει και χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Στην ταβέρνα, η Βασιλική βλέπει τον Στέφανο να τρώει με τη Σοφία και γεμίζει από θυμό κι απογοήτευση. Την επόμενη μέρα, του πετάει το δαχτυλίδι των αρραβώνων. Στο μεταξύ, ο Μανώλης και η Άννα ρισκάρουν παίρνοντας μαζί τους στη Μάνη τη βαλίτσα που είχε μέσα τις ράβδους χρυσού. Η Χριστιάνα το μαθαίνει, πανικοβάλλεται και ζητά τη βοήθεια του Αντώνη. Σ’ ένα φιλικό τραπέζι, η Ερωφίλη αποκαλύπτει στον Αντώνη ότι είναι έγκυος, με τους παρευρισκόμενους να νιώθουν αμήχανα, καθώς ξέρουν ότι το παιδί μπορεί να είναι του Στάθη. Ο εκβιαστής τής Δάφνης επιστρέφει, απαιτώντας τα διπλάσια χρήματα. Το σοκαριστικό, όμως, θα είναι η αποκάλυψη της ταυτότητάς του. Η Ισμήνη κάνει υπέρηχο και όλοι μαθαίνουν το φύλο του μωρού.

Γη της ελιάς: Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου στις 22:20

Επεισόδιο 56: Ο Αντώνης είναι πολύ χαρούμενος με την εγκυμοσύνη της Ερωφίλης, ενώ αυτή είναι ακόμα μουδιασμένη με αυτή την εξέλιξη. Όταν ο Στάθης μάθει για την εγκυμοσύνη, θα ξαφνιαστεί πάρα πολύ και δεν θα αντιδράσει καλά, πόσω μάλλον όταν του πει η Ερωφίλη ότι το μωρό δεν είναι δικό του. Ο Αντώνης αναθέτει στην Αμαλία να βάλει ανθρώπους να κλέψουν τη βαλίτσα της Χριστιάνας από το σπίτι της Άννας. Η Αμαλία προχωράει το σχέδιο, αλλά η βαλίτσα είναι άδεια, κάτι που δεν θα αρέσει καθόλου στη Χριστιάνα. Ο Στέφανος, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η Βασιλική είναι τόσο εχθρική απέναντί του, μέχρι που η Φρύνη του αποκαλύπτει την αλήθεια. Η Αλεξάνδρα υπόσχεται στην Ερωφίλη ότι θα είναι δίπλα της τόσο στην περίοδο της εγκυμοσύνης της, όσο και μετά, κι έτσι μητέρα και κόρη τα ξαναβρίσκουν μετά από την ένταση που υπήρξε μεταξύ τους. Ο Παυλής γυρίζει στο σπίτι και διαπιστώνει ότι η Δάφνη έχει φύγει με το μωρό, χωρίς να πει πού πάει. Ο Μανώλης και ο Πότης πιάνονται στα χέρια. Ο Μιχάλης απολογείται στον Ανακριτή, ο οποίος στη συνέχεια διατάζει την προφυλάκισή του

Γη της ελιάς: Τρίτη 02 Δεκεμβρίου στις 22:20

Επεισόδιο 57: Ο Μιχάλης προφυλακίζεται κι η Χριστιάνα προσπαθεί να βρει τρόπο να τον επισκεφθεί. Παράλληλα, εκείνη αγωνιά για τις ράβδους χρυσού, καθώς ο Αντώνης τη διαβεβαιώνει ότι αποκλείεται να τις άρπαξε η Αμαλία. Η Άννα πείθει τον Πότη και τον Μανώλη να αποσύρουν τις μηνύσεις, αλλά τα αποτυπώματα του Μανώλη βγάζουν λαβράκι, καθώς ο Κουράκος εντοπίζει τον συσχετισμό τους με τον serial killer και τον φόνο που είχε γίνει τον περασμένο Ιούνιο, στη Μάνη. Η Δάφνη σκαρφίζεται άλλο ένα ψέμα με σκοπό να εξασφαλίσει ακόμα δέκα χιλιάρικα για τον εκβιασμό. Ο Λυκούργος ενημερώνει τον Στάθη για τις βρώμικες δουλειές του Δημοσθένη όσο ήταν στην Αμερική κι εκείνος με τη σειρά του ψαρεύει την Ασπασία. Η Βασιλική αποφασίζει να πάει στην Κρήτη μαζί με τον Μανώλη. Η Δάφνη νιώθει τον κλοιό να σφίγγει κι αναγκάζεται να εμπιστευθεί τη Χριστιάνα και να της πει όλη την αλήθεια. Η Σοφία εισβάλλει στο σπίτι του Στέφανου για να δει το παιδί, αλλά ο αυτός που την παρακολουθεί, καραδοκεί και την σκοτώνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γη της ελιάς: Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου στις 21:00

Επεισόδια 48 και 49: Ο Στέφανος, συντετριμμένος από τη δολοφονία της Σοφίας, δεν ξέρει πώς να πει στη μικρή Μαλένα ότι η μητέρα της δεν θα γυρίσει ποτέ ξανά. Ο Στάθης αναγκάζεται να πάει στην Κρήτη για να επιβλέψει την παραγωγή λαδιού. Εκεί, αναπόφευκτα, θα δει την Ερωφίλη κι η ερωτική ένταση ανάμεσά τους θα είναι εμφανής. Η Βασιλική περνά ανέμελες στιγμές στην Κρήτη με τον Μανώλη… μέχρι που ένα βράδυ, ο αυθορμητισμός και οι πολλές ρακές τους οδηγούν στο… κρεβάτι. Κι ενώ προσπαθούν να καταλάβουν τι συνέβη, μια αθώα selfie που ανεβαίνει στο Instagram, ρίχνει λάδι στη φωτιά, αφού ο Στέφανος τη βλέπει και καταλαβαίνει ότι η Βασιλική έχει προχωρήσει αλλού. Στο μεταξύ, το χειρουργείο του Δημοσθένη ολοκληρώνεται, αλλά τα νέα δεν είναι καλά. Η Δάφνη ενδίδει ξανά στον εκβιασμό, αυτή τη φορά όμως, ο Παυλής τη βλέπει και το μυστικό της κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Την ίδια στιγμή, η Αναστασία πιάνει στα πράσα τη Φιλιώ, τη στιγμή που προσπαθεί με ύπουλο τρόπο να στήσει ίντριγκα σε βάρος του Τζον. Ο Μανώλης στριμώχνει τη Χριστιάνα και τη ρωτά ευθέως αν είναι μπλεγμένη σε κάποιο παράνομο κύκλωμα. Η απάντησή της θα αλλάξει για πάντα τη σχέση που έχουν τα δύο αδέλφια.

Η Χριστιάνα ξεκαθαρίζει στον Μανώλη ότι δεν έχει καμία σχέση με τη ληστεία στη Μάνη. Εκείνος, όμως, δεν πείθεται κι ενημερώνει την Αλεξάνδρα για το συμβάν. Η Αλεξάνδρα από την άλλη, έχει τον νου της στην εμφάνιση του Στάθη στην Κρήτη και τρέμει μην ξαναμπλέξει η Ερωφίλη μαζί του. Η Αναστασία ενημερώνει τον Τζον και την Αθηνά για τα νέα καμώματα της Φιλιώς κι ο Τζον αναλαμβάνει να κάνει μια κουβέντα μαζί της. Η Δάφνη συνεχίζει να λέει ψέματα στον Παυλή προσπαθώντας να μπαλώσει όσα του έχει πει. Η Μαλένα είναι απαρηγόρητη από την εξαφάνιση της Σοφίας, αλλά αρνείται να πάει στην παιδοψυχολόγο. Την ίδια ώρα, ο Στέφανος σκέφτεται να φύγει από τη Μάνη, θεωρώντας πως μια αλλαγή περιβάλλοντος θα κάνει καλό και σ’ εκείνον. Η Μαρουσώ δίνει εντολή να «περιποιηθούν» κατάλληλα τον Μιχάλη στη φυλακή. Η Αναστασία, άθελά της, προδίδει στην Βασιλική τον θάνατο της Σοφίας.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA