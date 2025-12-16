Γη της ελιάς – επόμενo επεισόδιo: Ένα υποτιθέμενο λάθος του Παυλή κοστίζει πάρα πολύ ακριβά στην Αλεξάνδρα και τον αφήνει εκτεθειμένο

Εξελίξεις που συγκλονίζουν τους τηλεθεατές και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον έρχονται στη σειρά του MEGA, «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στo επόμενo επεισόδιo, την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου.

Η Αριάδνη παρατηρεί ότι η κίνηση στην ταβέρνα έχει πέσει, αλλά το μυαλό της εξακολουθεί να είναι στην Ισμήνη. Ένα υποτιθέμενο λάθος του Παυλή κοστίζει πάρα πολύ ακριβά στην Αλεξάνδρα και τον αφήνει εκτεθειμένο. Ο Αντώνης εξηγεί στον Δημοσθένη ότι η συνεργασία τους τελείωσε κι ο Δημοσθένης απειλεί Θεούς και δαίμονες.

Γη της ελιάς: Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου στις 21:00

Επεισόδια 68 και 69: Ο Παυλής περνάει δύσκολες ώρες περιμένοντας το αποτέλεσμα του τεστ DNA, ενώ εκείνη έχει εντοπίσει ότι είναι απόμακρος. Ο Λυκούργος ενημερώνει τον Μιχάλη ότι η αποφυλάκισή του είναι ζήτημα ημερών κι επιστρέφει στη Μάνη με σκοπό να εξομαλύνει την κατάσταση ανάμεσα στη Βασιλική, τη Χάιδω και τον Στάθη. Η Μαρουσώ προσπαθεί να παγιδεύσει τον serial killer, ενώ ο Ρούσσος βεβαιώνει τον Μανώλη ότι στο χωριό του τα πράγματα κυλούν ομαλά και κανείς δεν επιτέθηκε σε κανέναν.

Ο Κουράκος κι η Μαρουσώ προχωρούν το σχέδιο που έχουν στήσει για να παγιδέψουν τον Μανώλη. Ο Στέφανος αποφασίζει να αποδεχθεί την κληρονομιά τής Μαλένας και να δωρίσει τα χρήματα σε ίδρυμα. Η Δάφνη πιέζει τον Παυλή να της πει τι του συμβαίνει, αλλά εκείνος την αποφεύγει. Γεμάτος τύψεις για το λάθος που έγινε στο λατομείο, υποβάλλει την παραίτησή του στην Αλεξάνδρα, αγνοώντας πως πίσω από όλο αυτό κρύβεται ο Αντώνης. Η Βασιλική παραλαμβάνει τις μπομπονιέρες, αλλά εξακολουθεί να αγωνιά για το αν θα παρευρεθούν στον γάμο ο Στάθης κι η Χάιδω. Η Άννα ομολογεί στον Πότη ότι έχει αισθήματα για τον Ρούσσο κι εκείνος ενοχλείται. Η Χριστίνα κι ο Αντώνης ξεκαθαρίζουν στον Δημοσθένη πως η σχέση του με το κύκλωμα τέλειωσε. Εκείνος αρνείται να το δεχτεί, τους απειλεί και, πάνω στον θυμό του, ομολογεί την ευθύνη του για τον φόνο του Κίμωνα, δίνοντας τη χαριστική βολή στην Ασπασία που ακούει από τον κοριό.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA