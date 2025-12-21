Γη της ελιάς – επόμενο επεισόδιο: Η Ασπασία υποχρεώνει τον Δημοσθένη να παραδεχτεί τα πάντα για τη δολοφονία του Κίμωνα και τον σκοτώνει

Εξελίξεις που συγκλονίζουν τους τηλεθεατές και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον έρχονται στη σειρά του MEGA, «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Ο Ορέστης φτάνει στο σπίτι των Ρουσσάκηδων και η Χριστιάνα μόλις τον βλέπει το σκάει από το παράθυρο φοβούμενη ότι μπορεί να μιλήσει για εκείνη, καθώς την ξέρει καλά. Ο Παυλής παίρνει τα αποτελέσματα από το τεστ DNA και ανακαλύπτει ότι το μωρό είναι βιολογικό παιδί της Δάφνης. Η Ασπασία υποχρεώνει τον Δημοσθένη να παραδεχτεί τα πάντα για τη δολοφονία του Κίμωνα και τον σκοτώνει χωρίς κανένα έλεος.

Γη της ελιάς: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στις 22:20

Επεισόδια 71ο: Ο Στάθης αρχίζει να ανησυχεί, γιατί χτυπάει το κουδούνι στο σπίτι του Δημοσθένη και δεν του ανοίγει κανείς, όμως ο Λυκούργος τον καθησυχάζει. Στο μεταξύ, μέσα στο σπίτι, η Ασπασία εξακολουθεί να κρατάει τον Δημοσθένη δεμένο. Τον απειλεί με το όπλο και τον πιέζει να μιλήσει και να της πει πώς δολοφονήθηκε ο Κίμωνας. Ο Δημοσθένης επιμένει στο ψέμα του και δεν της λέει την αλήθεια, όμως η Ασπασία αυτή τη φορά είναι αποφασισμένη να πάρει τις απαντήσεις που ψάχνει. Η μέρα για τον γάμο της Βασιλικής και του Στέφανου έχει φτάσει, αλλά η Χάιδω και ο Στάθης σκοπεύουν να μην παρευρεθούν στο μυστήριο, γεγονός που εξοργίζει τον Λυκούργο.

Όταν το μάθει η Βασιλική, θα αναγκαστεί να ακυρώσει τον γάμο. Ο Στέφανος, ωστόσο, προτείνει κάτι άλλο, πιο ανατρεπτικό.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA