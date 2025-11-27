Media

Γη της ελιάς – επόμενο επεισόδιο: Η Δάφνη σκαρφίζεται ένα ψέμα για να καλύψει τα χρήματα που λείπουν από την τράπεζα

Η Βασιλική λέει στον Στάθη ότι ο Στέφανος αποδείχτηκε σκάρτος
Βίκυ Διαμαντοπούλου
Η Βίκυ Διαμαντοπούλου

Εξελίξεις που συγκλονίζουν τους τηλεθεατές και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον έρχονται στη σειρά του MEGA, «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Γη της ελιάς: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 22:10

Επεισόδια 54: Η Δάφνη σκαρφίζεται ένα ψέμα προκειμένου να καλύψει το χρηματικό ποσό που λείπει από τον λογαριασμό της τράπεζας, εμπλέκοντας και τη Χριστιάνα σε αυτό. Η Χριστιάνα της λέει να μην ανησυχεί, χωρίς να ασχολείται ιδιαίτερα, καθώς το μυαλό της είναι στην περιπέτεια του Μιχάλη. Ο Κωνσταντίνος κι ο Κουράκος συναντιούνται με σκοπό να μονιάσουν τις γυναίκες τους πριν πάνε στον γιατρό για τον πρώτο υπέρηχο. Ο Τζον κι η Αθηνά ζητούν να δουν τον Μιχάλη κι ο Λυκούργος αναλαμβάνει να μιλήσει στη Μαρουσώ. Η Βασιλική πλησιάζει τον Στάθη και του λέει πως είχε δίκιο με τον Στέφανο, μιας κι αποδείχτηκε σκάρτος. Η Χριστιάνα καταφέρνει να δει τον Μιχάλη κι εκείνος της μιλάει για τον άσχημο χωρισμό του με τη Μαρουσώ. Ο Παυλής ζητάει από τη Δάφνη να φορέσει ένα από τα κοσμήματα, που εκείνη έχει πουλήσει όμως, και να βγουν για φαγητό. Η Ερωφίλη νιώθει έντονη αδιαθεσία και λιποθυμάει. Η Αλεξάνδρα επιμένει να πάνε στον γιατρό κι εκεί ανακαλύπτουν ότι είναι έγκυος.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

