Γη της ελιάς – spoiler: Η Ασπασία μαθαίνει την απιστία του Δημοσθένη με την Αμαλία

Νέες ανατρεπτικές και άκρως δραματικές εξελίξεις έρχονται στα επεισόδια του 5ου κύκλου της επιτυχημένης σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς», καθώς η Ασπασία ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός της την απατάει… ξανά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, ένα ακόμα δράμα θα ξεδιπλωθεί στη «Γη της ελιάς» του MEGA. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, θα βρεθεί η Ασπασία, η οποία παραλαμβάνει με κούριερ μια φωτογραφία του Δημοσθένη στο σπα της Καλαμάτας κι ένα σημείωμα που της αποκαλύπτει την απιστία του.

Παρόλο που ο Δημοσθένης είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα προκειμένου να μάθει η Ασπασία για την κρυφή του σχέση με την Αμαλία, από τη μέρα που τους είδε μαζί η Κούλα έχει πανικοβληθεί. Έτσι, τη βάζει να ορκιστεί ότι δεν θα πει λέξη στην Ασπασία. Εκείνη φοβάται πως θα έχει άσχημα ξεμπερδέματα αν ανακατευτεί στον γάμο του ζευγαριού αλλά νιώθει αφόρητες τύψεις απέναντι στη φίλη της. Για τον λόγο αυτό βρίσκει συνέχεια δικαιολογίες και αποφεύγει να συναντηθεί με την Ασπασία. Οι μέρες περνούν και η Αμαλία συνεχίζει την επίθεση φιλίας στην Ασπασία, αλλά η Κούλα δεν τολμάει να της πει την αλήθεια. Όμως μια μέρα, η Ασπασία παραλαμβάνει με κούριερ μια φωτογραφία του Δημοσθένη στο σπα της Καλαμάτας κι ένα σημείωμα που της αποκαλύπτει την απιστία του. Όπως είναι φυσικό, σοκάρεται και εξοργίζεται από την προδοσία του άντρα της αλλά και από τη στάση της Αμαλίας που τόσο καιρό μπαινόβγαινε στο σπίτι της και διατηρούσε σχέση με τον άντρα της. Η ιστορία αυτή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού μας, αναμένεται να μας απασχολήσει έντονα στη συνέχεια της σειράς μιας και οι επόμενες κινήσεις της Ασπασίας θα είναι καθοριστικές για το μέλλον του Δημοσθένη…

Η Μαλένα εξαφανίζεται

Η καθημερινότητα του Στέφανου από τη στιγμή που εμφανίστηκε η μικρή Μαλένα στη ζωή του έχει αλλάξει. Στα προσεχή επεισόδια, θα δούμε τον άνθρωπο που παρακολουθεί τον γιατρό και το μικρό κορίτσι να δολοφονείται έξω από το σπίτι τους. Το γεγονός αυτό παίρνει μεγάλες διαστάσεις στη Μάνη, ενώ ο Στέφανος σοκάρεται όταν αντιλαμβάνεται ότι ήταν ο άντρας που ζωγράφισε η κόρη του τόσο καιρό. Ο Στέφανος προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια του παζλ και να καταλάβει τι πραγματικά συμβαίνει. Όμως η μεγαλύτερή του έννοια είναι να ανακτήσει η κόρη του την ομιλία της. Εν τω μεταξύ το αρκουδάκι της Μαλένας φαίνεται πως κρύβει ένα «μυστικό» μέσα του που σχετίζεται άμεσα με τη μητέρα της. Παράλληλα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Κουράκος προειδοποιεί τον Στέφανο πως από δω και πέρα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με τη μικρή και να παρατηρεί κάθε κίνηση, μιας και η μητέρα της φέρεται να είναι μπλεγμένη με τον υπόκοσμο.

Ο Στέφανος σαστίζει και προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες για το παρελθόν της Μαλένας. Μάταια όμως, καθώς η μικρή έχει άλλες εντολές από τη μαμά της και κρατάει επίμονα το στόμα της κλειστό. Οι μέρες περνούν και η Μαλένα εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο κάποιων που προσπαθούν να της κλείσουν το στόμα. Ξαφνικά, όμως, τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή όταν κάποια στιγμή η Μαργαρίτα γίνεται μάρτυρας της απόπειρας αρπαγής τής μικρής, που οδηγεί, όμως, στον τραυματισμό της ίδιας, ενώ η Μαλένα εξαφανίζεται.

Όταν ο Στέφανος πληροφορείται για αυτό που συνέβη, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Ωστόσο, κινητοποιείται αμέσως, και με τη βοήθεια των υπολοίπων, ξεκινά αγώνα δρόμου για να βρει τη μικρή πριν να είναι αργά. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Μαργαρίτα έχοντας τραυματιστεί σοβαρά μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις οι γιατροί κρίνουν απαραίτητο πως πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Όμως δεν πρόκειται για ένα χειρουργείο ρουτίνας αλλά για ένα πολύ σοβαρό με τους οικείους της να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της στο νοσοκομείο και να παρακαλούν να πάνε όλα καλά. Όσο οι ώρες περνούν η αγωνία όλων κορυφώνεται…