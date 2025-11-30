Γη της ελιάς – spoiler: Ο Κωνσταντίνος εγκαταλείπει την Ισμήνη

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη συνέχεια, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, μία νέα απόφαση της Ισμήνης στέκεται αφορμή ώστε ο Κωνσταντίνος όχι μόνο να φτάσει στα όριά του αλλά, αυτή τη φορά, να τα ξεπεράσει. Όλα ξεκινούν όταν μια μέρα βγαίνει από το μπάνιο και εκείνη τη στιγμή μπαίνει στο σπίτι του η Αριάδνη απροειδοποίητα, με κλειδιά που της έχει δώσει η Ισμήνη.

Εκείνος αισθάνεται να πνίγεται μέσα στο ίδιο του το σπίτι και δεν θεωρεί καθόλου φυσιολογική την απόφασή αυτή της γυναίκας του. Φανερά εξαγριωμένος που νιώθει να παραβιάζεται ο προσωπικό του χώρος, μαζεύει τα πράγματά του και μετακομίζει στο σπίτι του Λυκούργου.

Φυσικά η Ισμήνη θεωρεί την αντίδρασή του υπερβολική και ξεσπά ανάμεσά τους ένας μεγάλος καβγάς. Όμως, αυτή τη φορά, ο Κωνσταντίνος δεν κάνει πίσω. Από την άλλη η Αριάδνη είναι αποφασισμένη να μείνει με την Ισμήνη, αγνοώντας τις αντιρρήσεις του Κουράκου, ο οποίος της κάνει μεγάλη σκηνή, αλλά δεν καταφέρνει να τη μεταπείσει.

Οι μέρες περνούν και Αριάδνη εξακολουθεί να μένει τα βράδια με την Ισμήνη και μια συζήτηση που προσπαθεί να κάνει με τον Γιώργη, καταλήγει πάλι σε καβγά. Μάλιστα, η ίδια γίνεται υπερπροστατευτική σε βαθμό παρεξηγήσεως γίνεται και, για πρώτη φορά, δημιουργείται μεγάλη ένταση με την Ισμήνη.

Βασιλική και Στέφανος ξανά μαζί

Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Στέφανος θορυβείται από τη διαθήκη της Σοφίας και συμβουλεύεται τον Λυκούργο για το πώς να κινηθεί. Την ίδια στιγμή η Βασιλική επιστρέφει στη Μάνη και τα βάζει με όλους επειδή ήξεραν για την δολοφονία της Σοφίας και δεν την ενημέρωσαν εσκεμμένα, ενώ εκείνη ήθελε να συμπαρασταθεί στη μικρή Μαλένα που την έχει αγαπήσει πολύ.

Κάποια στιγμή το κορίτσι, μέσω της παιδοψυχολόγου, μαθαίνει την αλήθεια πως η μητέρα του πέθανε. Ο Στέφανος, απελπισμένος, προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη παιδί που θρηνεί τη μαμά του και δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει το θλιβερό γεγονός. Την επομένη, η Μαλένα εκφράζει την επιθυμία της να δει τη Στελλίτσα και ο Στέφανος αναγκαστικά την πηγαίνει στο σπίτι της Βασιλικής. Όμως η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη.

Παράλληλα ο Παρασκευάς και η Φρύνη καταστρώνουν ένα σχέδιο για να φέρουν ξανά κοντά τη Βασιλική και τον Στέφανο. Έτσι, μια ψεύτικη αφορμή για να συναντηθούν αρκεί για να αποδείξει πως αυτό που νιώθει ο ένας για τον άλλον, είναι πολύ έντονο. Ο Στέφανος και η Βασιλική δίνουν αμοιβαίες εξηγήσεις και αποφασίζουν να είναι ξανά μαζί, ενώ προς το παρόν το ανακοινώνουν μόνο στη Μαλένα και τη Στελλίτσα.

Εν τω μεταξύ, η Βασιλική μοιράζεται με τον Παρασκευά και τη Φρύνη την ανησυχία της για το γεγονός ότι ο Στέφανος δεν της έδωσε πίσω το δαχτυλίδι και συμπεραίνει ότι δεν θέλει πια να την παντρευτεί. Λίγο αργότερα, ο γιατρός μετακομίζει στο σπίτι της Βασιλικής και, μαζί με τις κόρες τους, προσπαθούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα.