Γη της ελιάς – spoiler: Στάθης και Χάιδω συμμαχούν για να εμποδίσουν τον γάμο της Βασιλικής και του Στέφανου

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη συνέχεια, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, η Βασιλική και ο Στέφανος τρέχουν με τις ετοιμασίες του γάμου τους, αλλά ο Στάθης και η Χαϊδω συμμαχούν για να τον εμποδίσουν. Ακόμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, προσεχώς θα δούμε την Ασπασία, σοκαρισμένη, να μαθαίνει από τον κοριό όλα τα εγκλήματα του Δημοσθένη…

O Στέφανος και η Βασιλική κατάφεραν να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο τους και ευτυχισμένοι πια μοιράζονται την ίδια στέγη. Το ερωτευμένο ζευγάρι προσπαθεί να βρει τα πατήματά του και παράλληλα οργανώνει τον γάμο του. Στο μεταξύ, στη Μάνη επιστρέφει ο Στάθης, ο οποίος είναι ενάντια σε αυτόν τον γάμο. Δεν είναι όμως ο μόνος. Ούτε η Χάιδω τον εγκρίνει. Έτσι, οι δυο τους μοιράζονται τις αντιρρήσεις και τις αγωνίες τους και, όπως θα δούμε, συμμαχούν για να τον εμποδίσουν.

Οι μέρες περνούν και ο Στέφανος με τη Βασιλική τρέχουν για τις ετοιμασίες και στέλνουν τα προσκλητήρια. Όταν η Χάιδω λαμβάνει το δικό της, δηλώνει στην Αμαλία ότι δεν πρόκειται να παρευρεθεί. Κι ενώ το ζευγάρι κάνει τις τελευταίες ετοιμασίες, η Χάιδω και ο Στάθης συντάσσονται και κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να ασκήσουν επιρροή στη Βασιλική και να μη γίνει ο γάμος της με τον γιατρό. Η στάση τους στενοχωρεί τη Βασιλική, που είναι σίγουρη ότι ο Στέφανος είναι ο άνθρωπός της. Και ενώ την επόμενη μέρα η ίδια παραλαμβάνει τις μπομπονιέρες, εξακολουθεί να αγωνιά για το αν θα παρευρεθούν στον γάμο ο Στάθης και η Χάιδω. Μάλιστα ο Στέφανος βρίσκεται στο πλευρό της και προσπαθεί να την κάνει να αισθανθεί καλύτερα.

Η Ασπασία ακούει από τον κοριό τον Δημοσθένη να ομολογεί την αλήθεια

Η Ασπασία δέχεται το ένα «χτύπημα» μετά το άλλο, καθώς ο κοριός τής αποκαλύπτει τις παρανομίες του Δημοσθένη. Μέσω του κοριού, ακούει ένα απρόσμενο τηλεφώνημα του Μιχάλη στον Δημοσθένη και επιβεβαιώνει ότι ο άντρας της είναι μπλεγμένος με ναρκωτικά. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Η παρακολούθηση των τηλεφωνημάτων του Δημοσθένη συνεχίζεται και το μίσος της γι’ αυτόν μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Σύντομα ένα ακόμα τηλεφώνημα που ακούει η Ασπασία τη σοκάρει και την εξοργίζει τόσο, που ψάχνει και βρίσκει το όπλο του, μονολογώντας πως θα τον σκοτώσει! Φαίνεται πως τίποτα δεν μπορεί να τη συγκρατήσει, αν και σύντομα θα έρθει η χαριστική βολή για εκείνη.

Εν τω μεταξύ, ο Αντώνης εξηγεί στον Δημοσθένη ότι η συνεργασία τους τελείωσε και ο τελευταίος απειλεί θεούς και δαίμονες. Τόσο ο Αντώνης όσο και η Χριστίνα όμως του ξεκαθαρίζουν πως η σχέση του με το κύκλωμα δεν πρόκειται να συνεχιστεί! Εκείνος αρνείται να το δεχτεί, τους απειλεί και, πάνω στον θυμό του, ομολογεί την ευθύνη του για τον φόνο του Κίμωνα, τρελαίνοντας την Ασπασία, που ακούει από τον κοριό! Η οργή ξεχειλίζει και πλέον η ίδια δεν σκέφτεται λογικά…