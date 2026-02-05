Γιάννης Δρακόπουλος: «Μας έχουν πει ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου το “Σόι σου”»

Ο Γιάννης Δρακόπουλος μίλησε σήμερα (5/2/2026) στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τη δημοσιογράφο Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου και αναφέρθηκε στην επιστροφή της σειράς «Το σόι σου».

Ο γνωστός ηθοποιός, Γιάννης Δρακόπουλος, μίλησε για την τηλεοπτική του επιστροφή στην επιτυχημένη σειρά «Το σόι σου» αποκαλύπτοντας, παράλληλα, πως πιθανότητα θα συνεχιστεί και την ερχόμενη σεζόν το σίριαλ.

Εκείνος δήλωσε αρχικά πως «τα γυρίσματα για το Σόι συνεχίζονται πολύ καλά. Όπως ξεκινήσαμε, έτσι εξακολουθεί να ‘ναι μια πολύ ωραία κατάσταση για εμάς όλη αυτή η ιστορία των γυρισμάτων που ξανά το κάνουμε αυτό, μετά από τόσα χρόνια, που ξανά είμαστε όλοι μαζί. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ευτυχώς».

«Κάποια δυσκολία ιδιαίτερη, τουλάχιστον από τη δικιά μας πλευρά, δεν υπήρξε. Στα νούμερα τηλεθέασης πάει πάρα πολύ καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που εξακολουθεί να μας δείχνει την προτίμηση και την αγάπη του γι’ αυτό που κάνουμε. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα και εμάς μας δίνει να καταλάβουμε πως γίνεται κάτι καλό».

«Έχουμε ακούσει ότι θα συνεχιστεί η σειρά και του χρόνου. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, που ο κόσμος δεν μας βαρέθηκε ακόμα δηλαδή. Δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση, αλλά μας το ‘χουν πει» πρόσθεσε, ακόμα, ο Γιάννης Δρακόπουλος στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο STAR.