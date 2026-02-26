Γιάννης Σαββιδάκης: Συζητάω για να πάω στην Eurovision του χρόνου, έχω δύο τραγούδια

Τα σχέδιά του για τη Eurovision αποκάλυψε ο Γιάννης Σαββιδάκης, υπογραμμίζοντας ότι έχει δύο τραγούδια που ταιριάζουν «γάντι» στον μουσικό διαγωνισμό. Παράλληλα, ο ερμηνευτής είπε τη γνώμη του και για τον Akyla.

Τα όσα είπε ο Γιάννης Σαββιδάκης προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (26.02.2026) στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Mάλιστα, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε και στην παλαιότερη συμμετοχή του στη Eurovision με την Κύπρο.

«Η Eurovision ήταν μία μοναδική εμπειρία, γιατί πήραμε μία καλή θέση. Βγήκαμε δέκατοι στη βαθμολογία, αλλά επειδή η Ελλάδα είχε ισοβαθμήσει με την Ιταλία βγήκαμε ενδέκατοι σε κατάταξη», είπε αρχικά για την πρώτη του φορά στον μουσικό διαγωνισμό.

«Έχω δύο τραγούδια συγκεκριμένα που είναι ακριβώς για την Eurovision. Όχι σε στιλ Akyla, γιατί ο Akylas κάνει αυτό που πρέπει να κάνει βάσει της ηλικίας του και είναι και καλός», αποκάλυψε ακόμα ο Γιάννης Σαββιδάκης.

«Αυτό που έχω εγώ είναι κάτι που θυμίζει άλλη εποχή. Υπάρχει μία πιθανότητα, το συζητάω για του χρόνου», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Σαββιδάκης είχε πάει το 1989 στη Eurovision μαζί με τη Φανή Πολυμέρη,εκπροσωπώντας την Κύπρο. Είχαν καταφέρει να κατακτήσουν την 11η θέση με το τραγούδι «Απόψε ας βρεθούμε».