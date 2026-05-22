Ο Σταύρος Ιωαννίδης για τις πολεμικές του ανταποκρίσεις: Και ο θάνατος συνηθίζεται, μας σημάδευαν 30 όπλα

Συγκλονίζει ο Σταύρος Ιωαννίδης, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του μετώπου μεταδίδοντας τα πολεμικά γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από το Τελ Αβίβ, εκεί όπου βρέθηκε για 82 ημέρες, ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ έδωσε στο zappit μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Για τις στιγμές που ηχούσαν συναγερμοί και εκτοξεύονταν πύραυλοι σε «ζωντανή» μετάδοση από το Τελ Αβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης λέει πως «εκείνη την ώρα προσπαθείς να κρατήσεις κάπως την ψυχραιμία σου. Θέλει πάρα πολύ καθαρό μυαλό. Δεν προλαβαίνεις να φοβηθείς…

Και εκείνη τη στιγμή έβλεπα έναν τεράστιο πύραυλο να πέφτει πάνω μας»!

Για το πώς το βιώνει όλο αυτό η οικογένειά του, ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ απαντά πως δεν είναι ό,τι καλύτερο για αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, φοβούνται και ανησυχούν. Παρόλο που προσπαθώ κάθε φορά να τα παρουσιάσω λίγο καλύτερα τα πράγματα από ό,τι είναι, λέγοντας ότι ”δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, ότι είμαστε προστατευμένοι, ότι δεν είναι τόσο δραματικά όσο φαίνονται στην τηλεόραση”».

Για το αν έχει κινδυνεύσει σε κάποια από τις αποστολές, και αν κάποια στιγμή σκέφτηκε «ωχ, τώρα μάλλον τελειώσαν όλα», ο Σταύρος Ιωαννίδης απαντά καταφατικά.

«Έχει συμβεί πάνω από μία φορά, όπως στη Μαριούπολη, φεύγοντας, όταν ψάχναμε έναν δρόμο που να μην έχει βομβαρδιστεί και έπρεπε να περάσουμε μέσα από τις γραμμές των αμυνόμενων Ουκρανών και των επιτιθέμενων Ρώσων».

«Ναι, βέβαια, φυσικά. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι… Δηλαδή, είμαστε προετοιμασμένοι, γι’ αυτό», λέει στο zappit ο πολεμικός ανταποκριτής του καναλιού του Φαλήρου για το αν υπάρχουν στιγμές που μπορεί να μένεις χωρίς νερό, χωρίς φαγητό και προσθέτει: «Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να μην φάμε μία μέρα ας πούμε, ή να πιούμε ένα νερό μετά από 20 ώρες. Εντάξει, δε χάθηκε ο κόσμος…».