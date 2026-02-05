Γιάννης Στάνκογλου: «Ακόμα κάνω δουλειές για τα χρήματα και δεν ντρέπομαι»

Ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε για τις δουλειές που κάνει μόνο και μόνο για να καταφέρει να επιβιώσει αλλά και για τη μεγάλη του αγάπη για το θέατρο.

Η εκπομπή «Buongiorno» μετέδωσε την Πέμπτη (05.02.2026) δηλώσεις του ηθοποιού που αναφέρθηκε στις επαγγελματικές του ασχολίες, τονίζοντας ότι αν σταματήσει να παίζει στο θέατρο θα καταλήξει… νεκρός. Επίσης, ο Γιάννης Στάνκογλου υπογράμμισε ότι κάνει δουλειές για να επιβιώνει και δεν ντρέπεται που το λέει δημοσίως.

«Θα είμαι ο αφηγητής στο αφιέρωμα που ετοιμάζουμε στον Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι μια παράσταση που ήταν να κάνουμε τον Σεπτέμβριο στη… στο Ηρώδειο, δεν έγινε λόγω βροχής και θα γίνουν δύο παραστάσεις στο Παλλάς, 10 και 11 Φεβρουαρίου», είχε αρχικά..

Όσο για το πώς προλαβαίνει να κάνει και θέατρο και γυρίσματα για το «Grand Hotel» και άλλα πράγματα, ο Γιάννης Στάνκογλου δήλωσε: «Θεωρώ ότι ο χρόνος είναι μεγάλος. Το θέμα είναι πώς τον χρησιμοποιείς και να μην τον αφήνεις να σε χρησιμοποιεί. Παίρνω τις ανάσες μου, παίρνω δύναμη απ’ τα παιδιά μου, παίρνω δύναμη πολύ κι απ’ τη δουλειά μου όταν κάνω κάτι το οποίο το γουστάρω».

Επίσης, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε και στην απόφασή του να σταματήσει για λίγο το θέατρο, γύρω στα 50 του χρόνια.

«Σταμάτησα το θέατρο για ένα μικρό διάστημα. Δεν γίνεται να πω τελείως “stop” στο θέατρο. Νομίζω ότι αν σταματήσω εντελώς, για τρία – τέσσερα χρόνια να κάνω θέατρο ότι θα είμαι νεκρός», είπε χαρακτηριστικά.

«Η τηλεόραση έχει για μένα καταρχήν οικονομική αξία και κατά δεύτερον ότι ο κόσμος σε μαθαίνει… Ποιος δεν κάνει δουλειά για τα χρήματα; Ακόμα κάνω δουλειές για τα χρήματα και δεν ντρέπομαι που το λέω αυτό. Απλά πάντα θέλω στο τέλος, ρε παιδί μου, της χρονιάς να λέω ότι έκανα και κάτι το οποίο δεν ήταν γι’ αυτό μόνο», παραδέχτηκε ακόμα.

Την ίδια ώρα, ο Γιάννης Στάνκογλου ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ασχοληθεί με την πολιτική.

«Με τίποτα και πολύ ξεκάθαρα δε θα ασχοληθώ με την πολιτική. Έχω πολιτική άποψη, αλλά δεν θέλω γιατί είμαι καλλιτέχνης. Θέλω να κάνω θέατρο, θέλω να κάνω σινεμά, θέλω να κάνω τηλεόραση», είπε.

Τέλος ο Γιάννης Στάνκογλου είπε τη γνώμη του για τη Μαρία Καρυστιανού και την απόφασή της να ιδρύσει κόμμα.

«Είναι μια γυναίκα που ‘χει έναν πόνο πολύ μεγάλο. Την καταλαβαίνουμε όλοι, πιστεύω. Εγώ είμαι μαζί της, μέχρι το κομμάτι το οποίοείναι μια μαμά που έχει χάσει ένα παιδί», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός.