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Γιάννης Στάνκογλου και Ηλίας Βαλάσης σε ρόλους – έκπληξη στη σειρά «Τότε και τώρα» του ΣΚΑΪ

Οι δύο δημοφιλείς ηθοποιοί θα κάνουν γκεστ εμφανίσεις
Γιάννης Στάνκογλου
O Γιάννης Στάνκογλου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Δύο εποχές και δύο ζευγάρια με κοινό παρονομαστή τις ανθρώπινες σχέσεις, παρουσιάζονται στην κωμική σειρά του ΣΚΑΪ, «Τότε και τώρα». Στον νέο 2ο κύκλο θα δούμε αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους – έκπληξη. Ανάμεσά τους θα είναι ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Ηλίας Βαλάσης.

Ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Ηλίας Βαλάσης θα κάνουν γκεστ εμφανίσεις, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, που κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της κωμικής σειράς του ΣΚΑΪ.

Μέσα από τις χιουμοριστικές αντιθέσεις, αναδεικνύονται οι αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες, τις σχέσεις, τα συναισθήματα, αλλά και η σταθερή ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και αποδοχή.

Ο Τάκης / Σπύρος και η Σούλα / Βαλέρια ξαναχτυπούν! Το αγαπημένο δίδυμο Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν στον ΣΚΑΪ με την 2η σεζόν του «Τότε και τώρα». Η επιτυχημένη σειρά με τον γρήγορο ρυθμό, το έξυπνο σενάριο, το μοναδικό styling, τις μεταμφιέσεις των πρωταγωνιστών, τις χιουμοριστικές ατάκες και τους αυτοσχεδιασμούς έρχεται για μία ακόμη χρονιά για να χαρίσει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές και να γίνει ξανά viral στο internet.

Η Σούλα και ο Τάκης ξαναγυρνούν στο τότε, στη δεκαετία των ‘90ς, για να μας θυμίσουν, με χιούμορ και νοσταλγία, την αυθεντικότητα της εποχής.

Η Βαλέρια και ο Σπύρος ζουν στο τώρα, την εποχή του αυτοματισμού και του διαδικτύου και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα, με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

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