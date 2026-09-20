Η Σίσσυ Χρηστίδου έτοιμη για την αυριανή πρεμιέρα – «Μία και σήμερα, αλλά ποιος μετράει μωρέ;»

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο ξεκίνημα της Σίσσυς Χρηστίδου και του «Χαμογέλα και πάλι!» φτάνει στο τέλος της, αφού αύριο (21/9/2026) είναι η πρεμιέρα της εκπομπής της στο MEGA.

Η Σίσσυ Χρηστίδου που μαζί με την ομάδα της αφήνει από αύριο τη ζώνη του Σαββατοκύριακου και μεταφέρεται για πρώτη φορά στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA, έκανε μια χιουμοριστική ανάρτηση στα social media, μετρώντας αντίστροφα για την πρεμιέρα.

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«Μία και σήμερα… αλλά ποιος μετράει μωρέ; ή προσεύχεται», έγραψε χαρακτηριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με το hashtag #season9.

Η παρουσιάστρια φαίνεται πως αντιμετωπίζει με χιούμορ το άγχος και την προσμονή λίγο πριν από τη νέα σελίδα για το «Χαμογέλα και πάλι!». Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 09:40 και πλέον θα βρίσκεται καθημερινά στον αέρα του MEGA, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Η βασική ομάδα παραμένει στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου, με τον Παύλο Σταματόπουλο, τον Νίκο Συρίγο, τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου να συνεχίζουν μαζί της στη νέα καθημερινή τηλεοπτική διαδρομή.

Αύριο Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, η Σίσσυ Χρηστίδου και η παρέα της δίνουν το πρώτο τους καθημερινό «ραντεβού» με τους τηλεθεατές και, όπως φαίνεται από την τελευταία της ανάρτηση, η ίδια μετρά πλέον τις ώρες μέχρι να ανάψουν τα φώτα του πλατό.