Ντέρτι – πρώτα επεισόδια: Η Στέλλα φτάνει στην Πάτρα αναγκασμένη να παίξει έναν ρόλο που δεν έχει επιλέξει

Το «Ντέρτι» είναι η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, η οποία θα μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Πάτρα του 1987, μέσα στον κόσμο ενός νυχτερινού κέντρου όπου οι ζωές των ηρώων χτυπούν σε ρυθμό 9/8, και μιλά για έρωτες, προδοσίες, πληγές, μυστικά και την ανάγκη των ανθρώπων να βρουν τη δική τους «φωνή».

Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και υπόθεση να καθηλώσει με την ένταση της αφήγησης και το βάθος των χαρακτήρων της.

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Ντέρτι – Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Η Στέλλα φτάνει στην Πάτρα υπό στενή πίεση από τον Άρη και τον Παύλο, αναγκασμένη να παίξει έναν ρόλο που δεν έχει επιλέξει. Με την καθοδήγηση του Άρη, προσπαθεί να πλησιάσει τη μητέρα της, Ξένια, και να ξαναμπεί σε έναν κόσμο που την εγκατέλειψε και που νόμιζε ότι έχει αφήσει πίσω της. Η πρώτη συνάντηση μάνας-κόρης είναι φορτισμένη και δύσκολη, με τις παλιές πληγές να βγαίνουν ξανά στην επιφάνεια και την καχυποψία και από τις δυο μεριές να κυριαρχεί. Εκεί, θα γνωρίσει και τον ετεροθαλή αδερφό της, Λευτέρη, αλλά και τον Δήμο, τον γιο του Αλέκου από τον πρώτο του γάμο. Καθώς η Στέλλα κάνει τα πρώτα της βήματα μέσα στο σπίτι της μητέρας της και προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες, γίνεται ξεκάθαρο πως δεν είναι η μόνη που παίζει διπλό παιχνίδι και ότι ο κίνδυνος είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζει. Παράλληλα, τις έρευνες για την εξαφάνιση του Κωστή αναλαμβάνει ο τρίτος κολλητός της παρέας του Αλέκου, ο Πασχάλης που είναι παντρεμένος με την αδερφή της Ξένιας, τη Βούλα. Την ίδια στιγμή, φτάνει στην Πάτρα η Μάρθα, μητέρα του Κωστή και πρώην γυναίκα του Λεωνίδα, τον οποίο κατηγορεί για την εξαφάνιση του γιου τους. Η Στέλλα φτάνει γρήγορα σε αδιέξοδο με τη μητέρα της, ενώ ο Άρης προσπαθεί να την καταλάβει και να την ηρεμήσει, γνωρίζοντας ότι το παραμικρό λάθος μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Η εξομολόγηση της Στέλλας στον Άρη για το παρελθόν της θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά, αλλά μια εξέλιξη που όλοι φοβούνταν θα οδηγήσει τη Στέλλα σε μια απόφαση πανικού.

Ντέρτι – Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Η Στέλλα προσπαθεί να διαχειριστεί την πίεση και τον πανικό της, ενώ βρίσκεται στο σπίτι της θείας της, Βούλας, με τον Άρη να την παρακολουθεί διακριτικά απ’ έξω. Παράλληλα, η υπόθεση του Κωστή παίρνει δραματική τροπή, καθώς επιβεβαιώνεται ο θάνατός του, με ενδείξεις που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο Λεωνίδας και η Μάρθα ζουν τον εφιάλτη τους, προσπαθώντας να σταθούν στα πόδια τους για να μάθουν όλη την αλήθεια. Παρά τις πιέσεις να κλείσει η υπόθεση ως δυστύχημα, ο Πασχάλης επιμένει να συνεχίσει την έρευνα για το γιο του φίλου του, αναζητώντας τα πρόσωπα που συνδέονταν μαζί του στο Ντέρτι. Παρά το πένθος, το μαγαζί συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, ενώ η παρουσία του Πασχάλη ρίχνει τις πρώτες σκιές πάνω σε συγκεκριμένα πρόσωπα που φαίνεται να σχετίζονται με την υπόθεση. Την ίδια στιγμή, η Στέλλα έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τη μητέρα της και καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει στην Πάτρα για να παίξει το παιχνίδι της Αστυνομίας μέχρι τέλους. Όσο τα κομμάτια αρχίζουν να συνδέονται, γίνεται ξεκάθαρο ότι η υπόθεση του Κωστή δεν είναι αυτό που φαίνεται και ότι κάποιοι μέσα στο Ντέρτι έχουν λόγο να φοβούνται.

Το «Ντέρτι», ένα συγκλονιστικό δράμα που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

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Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη και ο Αργύρης Πανταζάρας.

Στον ρόλο της Φωτεινής, η Νατάσα Ασίκη

Στον ρόλο του Λάζαρου, ο Αντώνης Αντωνίου

Συντελεστές

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Σπύρος Ρασιδάκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης – Δημήτρης Θεοδωρίδης

Σκηνογράφος: Λαμπρινή Καρδαρά

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Νίκος Στεφάνου

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Παραγωγή: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ