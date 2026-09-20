Ιορδάνης Χασαπόπουλος για Ανθή Βούλγαρη: «Έχουμε βοηθήσει ο ένας τον άλλον στα δύσκολα και αυτό δυνάμωσε τη σχέση μας»

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για τη συνεργασία του με την Ανθή Βούλγαρη στα ηνία της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» αλλά και για όλη τη δημοσιογραφική του πορεία.

Ο γνωστός δημοσιογράφος είχε μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Χρήστο Κούτρα για το tlife.gr και αναφέρθηκε εκτός από τη φιλική του πλέον σχέση με την τηλεοπτική του παρτενέρ, Ανθή Βούλγαρη. Επίσης, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μίλησε για τα χρόνια που υπηρετούσε το πολιτικό ρεπορτάζ, καθώς και την προσωπική του ζωή.

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«Προσπαθούμε όσο μπορούμε κάθε πρωί να δίνουμε μια σωστή ενημέρωση με μέτρο, με αισιοδοξία, με χαμόγελο. Θα μου πεις, όλοι το ίδιο κάνουνε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και νομίζω ότι αυτό, το ότι είμαστε πρώτοι στα νούμερα ή είναι η πιο επιτυχημένη εκπομπή, κάθε χρόνο δοκιμαζόμαστε. Είναι η έβδομη χρονιά τώρα με την Ανθή που νιώθω ότι κάθε χρόνο ξεκινάει ένας καινούριος αγώνας δρόμου και πρέπει από την αρχή να ξεκινήσεις γιατί υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Προσπαθούμε να δούμε τα προβλήματα της κοινωνίας και νομίζω ότι αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας αυτής της εκπομπής», ανέφερε αρχικά για την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η τηλεοπτική χημεία με την Ανθή Βούλγαρη δεν δημιουργήθηκε από τη μία ημέρα στην άλλη. Οι πολλές ώρες καθημερινής συνύπαρξης, αλλά κυρίως όσα έχουν περάσει μαζί όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται πως μετέτρεψαν μια επαγγελματική συνεργασία σε μια σχέση με ουσιαστικό δέσιμο.

«Ότι υπήρχε χημεία, υπήρχε. Όμως αυτό, πώς να το πω τώρα, έτσι σφυρηλατήθηκε στη διάρκεια των χρόνων, γιατί δοκιμάστηκε και η δικιά μας σχέση. Και πολλές φορές με τον άνθρωπο που κάνεις τρεις ώρες, τρεισήμισι ώρες εκπομπή κάθε μέρα δοκιμάζεται η σχέση σου», είπε για τη συνεργασία του με την Ανθή Βούγλαρη, προσθέτοντας: «Τώρα την έχω μάθει, με έχει μάθει και νομίζω ότι βαδίζουμε πια σε γνωστά μονοπάτια. Και ο ένας έχει βοηθήσει τον άλλον και στα δύσκολα και στα εύκολα και αυτό νομίζω έχει δυναμώσει και τη σχέση μας και μέσα και έξω από το πλατό».

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Για τα χρόνια που έκανε πολιτικό ρεπορτάζ, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σημείωσε: «Δε μιλάμε για την Ευρώπη τώρα, που κάθε βδομάδα υπήρχε και ένα ευρωπαϊκό ταξίδι, αλλά τα μακρινά ταξίδια, Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Ιαπωνία, Χιλή και Αμερική. Δόξα τω Θεώ με αξίωσε ο Θεός και πήγα. Είναι μοναδική εμπειρία γιατί εκεί λες “ταξιδεύω στην άκρη του κόσμου για ένα θέμα”. Δημοσιογραφία, δεν είναι αναψυχή, και βλέπεις και κάποια άλλα πράγματα».

Μιλώντας για μεγάλους πολιτικούς ηγέτες της Ελλάδας όπως, ο Κώστας Σημίτης και ο Κωστής Στεφανόπουλος, υπογράμμισε: «Δεν είναι όπως τώρα επικοινωνιακοί. Τουλάχιστον για τον Σημίτη και για τον Στεφανόπουλο, γιατί με αυτούς ήταν τα περισσότερα ταξίδια, ήταν άνθρωποι εσωστρεφείς. Δεν άφηνε ο παλιός πολιτικός να τον πλησιάσεις και τον πλησίαζες μόνο για να συζητήσεις πολιτικά μαζί του ή για το ταξίδι. Δεν ήταν όπως είναι τώρα οι πολιτικοί. Είναι επιβεβλημένο τώρα να κάνεις επικοινωνία, να βγάλεις και τα stories σου, να σε ακολουθεί μια κάμερα».

Μάλιστα δήλωσε ότι είχε και προτάσεις να πολιτευτεί.

«Πάντα τα κόμματα και οι πολιτικοί έψαχναν να βρουν αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Από το 2000 και πριν από το 2000, θέλω να σου πω, υπήρχαν προτάσεις για να πολιτευτώ. Αλλά επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τη δουλειά μου, μετά είχα και έναν ενδοιασμό: πες ότι πηγαίνεις στην πολιτική και εκλέγεσαι. Όταν δεν εκλεγείς, τι δουλειά θα κάνεις; Εγώ είχα μεγάλο άγχος γιατί μόνο τη δουλειά είχα για να βιοποριστώ», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Μιλώντας για τον γάμο του, ανέφερε: «Όσο κι αν σου φαίνεται παράξενο, προσπαθώ να είμαι στο σπίτι όσο γίνεται περισσότερες ώρες. Η σύζυγος δουλεύει όπως κάθε σύγχρονη γυναίκα. Δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα και έχει και αυτή το οχτάωρό της. Και νομίζω ότι επειδή έχουμε τα Σαββατοκύριακά μας μπορούμε και φεύγουμε λίγο. Κάνουμε μερικά ταξίδια όσο μπορούμε».

«Έχω δύο περιπτώσεις πολύ καλών φίλων που τους έχασα ξαφνικά, που εκεί κατάλαβα ότι τελικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πέρασα κι εγώ διάφορα πράγματα με την υγεία μου και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι δεδομένη η υγεία των ανθρώπων. Αυτό που έχει σημασία όσο μεγαλώνουμε – και όσο είμαστε μικροί και όσο μεγαλώνουμε – καταρχήν πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και δεύτερον αυτά τα απρόοπτα πράγματα, τα οποία μας βγάζουν έξω από τον προγραμματισμό και ουσιαστικά μας ανατρέπουν και τη ζωή», δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Τέλος ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μίλησε και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας: «Μου είπε προχθές ένας γιατρός από το Ελπίς “ρε φίλε, τώρα κατάλαβα πραγματικά, τόσα χρόνια μέσα στα νοσοκομεία, πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι τόσο αγαπητός, ανεβαίνει και τον αποθεώνουν χιλιάδες κόσμου, ήταν μπροστά μου… νεκρός σε ένα κρεβάτι. Για το τίποτα”».

«Τα ξαφνικά και τα απότομα, τα οποία ποτέ δεν είναι προβλέψιμα και ποτέ δεν μπορείς να τα αποφύγεις από ένα σημείο και μετά. Αυτά είναι που με τρομάζουν. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι ο καθένας φτιάχνει τη ζωή του και ότι την οδηγεί εκεί που θέλει ο ίδιος», πρόσθεσε ο Ιορδάνης Χσαπόπουλος.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη είχαν μιλήσει για όλα στο newsit.gr στο ξεκίνημα της σεζόν.