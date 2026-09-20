Όλοι οι κύκλοι των βραβευμένων σειρών «Peaky Blinders» και «Downton Abbey» στην prime time της ΕΡΤ1

Σειρές που έχουν ξεχωρίσει διεθνώς εντάσσει στο πρόγραμμά της η ΕΡΤ1, δημιουργώντας από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, μια νέα ζώνη ξένης μυθοπλασίας.

Πρόκειται για βραβευμένες και διεθνώς αναγνωρισμένες σειρές, οι οποίες ξεχώρισαν για την ποιότητα και τη μεγάλη απήχησή τους και μεταδίδονται για πρώτη φορά από την ΕΡΤ στο σύνολό τους.

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Την αρχή κάνει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η πολυβραβευμένη βρετανική ιστορική αστυνομική σειρά «Peaky Blinders» του Στίβεν Νάιτ, η οποία θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 22:00. Η σειρά αποτελείται από έξι κύκλους που θα τους μεταδώσει στο σύνολό τους η ΕΡΤ1.

Τη σκυτάλη παίρνει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου το «Downton Abbey», η πολυβραβευμένη βρετανική ιστορική δραματική σειρά που έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό σε όλο τον κόσμο. Αποτελείται επίσης από έξι κύκλους, με τους τρεις τελευταίους να προβάλλονται για πρώτη φορά από την ελεύθερη τηλεόραση.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες βραβευμένες και διεθνώς αναγνωρισμένες σειρές, όπως οι «Black Mirror», «Marie Antoinette», «Bergerac», «Fallen (Sanningen)», «SAS: Rogue Heroes», «Tin Star» και «Signora Volpe».

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«Peaky Blinders»

Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 22:00

Η πολυβραβευμένη βρετανική ιστορική αστυνομική σειρά του Στίβεν Νάιτ αφηγείται την άνοδο της διαβόητης συμμορίας Peaky Blinders στο Μπέρμιγχαμ, στα χρόνια που ακολούθησαν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τον Κίλιαν Μέρφι στον ρόλο του Τόμας Σέλμπι, σε μία από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες της σύγχρονης τηλεόρασης, η σειρά συνδυάζει γκανγκστερική δράση, πολιτικές ανακατατάξεις και οικογενειακές συγκρούσεις, μέσα από μια εντυπωσιακή κινηματογράφηση και ένα αριστουργηματικό σάουντρακ. Για πρώτη φορά, και οι έξι κύκλοι της σειράς έρχονται στη γραμμική τηλεόραση.

Η σειρά ενθουσίασε κοινό και κριτικούς και χαρακτηρίστηκε ως η πιο έξυπνη, ατμοσφαιρική και συναρπαστική δραματική σειρά του BBC τα τελευταία χρόνια.

Το εξαιρετικό καστ, η ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, η σκηνοθεσία, τα εντυπωσιακά κοστούμια και η προσεγμένη αισθητική κάθε σκηνής συνθέτουν ένα από τα βασικά στοιχεία της ξεχωριστής ταυτότητας της σειράς.

Και όλα αυτά συνοδεύονται από ένα μοναδικό rock ’n’ roll soundtrack, από τον Nick Cave και τους Arctic Monkeys έως την PJ Harvey, τους White Stripes και τον Johnny Cash, σε απόλυτη αρμονία με τον αέρα, την ένταση και το στιλ της θρυλικής συμμορίας.

Πρωταγωνιστούν: Κίλιαν Μέρφι, Πολ Άντερσον, Σόφι Ραντλ, Έλεν ΜακΚρόρι, Φιν Κόουλ, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Σαμ Κλάφλιν, Στίβεν Γκρέιαμ.

«Downton Abbey»

Από Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 22:00

Η πολυβραβευμένη σειρά διαδραματίζεται στο Downton Abbey, την επιβλητική εξοχική κατοικία στο Γιορκσάιρ και έδρα του Κόμη και της Κόμισσας του Γκράνθαμ, όπου ζουν μαζί με τις τρεις κόρες τους και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ζωή της αριστοκρατικής οικογένειας Κρόλεϊ, των φίλων και των υπηρετών της, καθώς όλοι καλούνται να προσαρμοστούν στις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές των αρχών του 20ού αιώνα.

Με αφετηρία το ναυάγιο του Τιτανικού το 1912, η σειρά συνυφαίνει την προσωπική ιστορία των ηρώων της με σημαντικά γεγονότα της εποχής, όπως ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η πανδημία της ισπανικής γρίπης, η άνοδος του σοσιαλισμού και η διεκδίκηση του δικαιώματος ψήφου των γυναικών.

Πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρίσιμες βρετανικές σειρές παγκοσμίως. Σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, το 2011 αναδείχθηκε η πιο αναγνωρισμένη από τους κριτικούς αγγλόφωνη τηλεοπτική σειρά.

Η σειρά αποτελείται από έξι κύκλους και 52 επεισόδια. Σημειώνεται ότι οι τρεις τελευταίοι κύκλοι δεν έχουν μεταδοθεί έως σήμερα από την ελεύθερη τηλεόραση στην Ελλάδα.

Έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και έχει λάβει πολυάριθμες διακρίσεις, με 61 βραβεία και 231 υποψηφιότητες συνολικά.

Σκηνοθεσία: Μπράιαν Πέρσιβαλ, Μπεν Μπολτ, Μπράιαν Κέλι.

Πρωταγωνιστούν: Χιου Μπόνβιλ, Ελίζαμπεθ ΜακΓκόβερν, Μάγκι Σμιθ, Μισέλ Ντόκερι, Λόρα Κάρμαϊκλ, Τζέσικα Μπράουν Φίντλεϊ, Νταν Στίβενς, Τζιμ Κάρτερ, Φίλις Λόγκαν, Μπρένταν Κόιλ.