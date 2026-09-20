Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενα επεισόδια: Τα τρία μπαμπαδάκια επιστρέφουν στο νηπιαγωγείο ως λουλούδια

Με διπλό επεισόδιο και πιο δυναμικό από ποτέ, επιστρέφει το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» στον Alpha και αυτή τη σεζόν. Η αγαπημένη σειρά έρχεται την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου με διπλό επεισόδιο από τις 20:00.

Τα Τρία Μπαμπαδάκια επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος και συγκεκριμένα στο νηπιαγωγείο που τους ένωσε για μία ακόμα «Μέρα του Πατέρα» στην οποία θα φορέσουν στολές και πάλι. Συγκεκριμένα αυτή τη φορά θα ντυθούν λουλούδια, αλλά δε χρειάζεται να μαδήσει κανείς. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ.

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Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 20:00

Επεισόδιο 61: «Δυο φορές κι έναν καιρό…» – Τα Τρία Μπαμπαδάκια επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος και συγκεκριμένα στο νηπιαγωγείο που τους ένωσε για μία ακόμα «Μέρα του Πατέρα» στην οποία θα φορέσουν στολές και πάλι. Συγκεκριμένα αυτή τη φορά θα ντυθούν λουλούδια, αλλά δε χρειάζεται να μαδήσει κανείς Μαργαρίτα για να πάρει απάντηση για το ότι για μια ακόμα φορά η γιορτή των μπαμπάδων στο νηπιαγωγείο θα τους βάλει σε καινούριες περιπέτειες… Ξανασυναντάμε τους ήρωες μας ένα μήνα μετά τα γεγονότα του φινάλε της πρώτης χρονιάς και οι ζωές των ηρώων του Μπαμπά σ’ Αγαπώ μοιάζουν να έχουν αλλάξει ριζικά, σαν παζλ που έσπασε σε κομμάτια κι εμείς προσπαθούμε να τα ενώσουμε ξανά απ’ την αρχή…

-Η πόρτα του Δημήτρη ξαναχτυπάει και κάποιος του αφήνει ακόμα ένα παιδί. Είναι δικό του πάλι ή τον περάσανε για υπηρεσία babysitting;

-Ένας κομψός, στυγνός επιχειρηματίας με κουστούμι εμφανίζεται σε επαγγελματικά ραντεβού στο πλευρό του Μανώλη. Είναι απλή ομοιότητα ή είναι δυνατόν αυτός ο κοστουμαρισμένος κύριος να είναι ο Νίκος;

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-Ο Στέλιος, η Τζούλια κι η Μαίρη κάνουν τεράστιες προσπάθειες να ενώσουν την οικογένεια και να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα σε Ευριπίδη και Ηρακλή, όμως μια απρόσμενη εξέλιξη θα τραβήξει το χαλί κάτω απ’ τα πόδια όλων. -το νηπιαγωγείο ζει κάτω από απολυταρχικό καθεστώς. Είναι όμως η Βιργινία η δυνάστης που τρομοκρατεί τα παιδάκια; Ή μήπως υπάρχει καινούρια διευθύντρια στο νηπιαγωγείο της καρδιάς μας;

Είναι του Δημήτρη το καινούριο παιδί που αφήνουν στην πόρτα του; Και θα είναι το τελευταίο ή θα ξεκινήσει συλλογή; Είναι ο Νίκος αυτός ο γοητευτικός κύριος με κουστούμι που μιλάει για deals και υπογραφές συμβολαίων; Έχει καταφέρει ο Ηρακλής να ξανακερδίσει την καρδιά της Τζένης ή τον πετυχαίνουμε ακόμα στην προσπάθεια; Ποιος διευθύνει τα «΄Έξυπνα Δελφινάκια» και γιατί όλοι οι γονείς ψάχνουν ν’ αλλάξουν νηπιαγωγείο; Με ποιον έφυγε για ταξίδι στην Ισπανία η Στέλλα και ποιες ήταν οι καταστροφικές συνέπειες; Θα κρατήσει η ανακωχή Ευριπίδη-Ηρακλή; Πού μένει η Βιργινία και ποια γεγονότα έχουν φέρει ανατροπές στη ζωή της ; Γιατί κάνουν επανάσταση τα Παιδιά του Νηπιαγωγείου ;

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 21:00

Επεισόδιο 62: «Ο κήπος του γείτονα» – Το νηπιαγωγείο είναι ανάστατο από τους κανόνες της νέας διεύθυνσης της Ερμιόνης και τα παιδιά είναι έτοιμα για Επανάσταση στα Έξυπνα Δελφινάκια, μένει μόνο να μάθουν να προφέρουν και τη λέξη, ενώ οι νέες «παιδαγωγικές» πρακτικές έχουν ανησυχήσει αρκετούς γονείς.

Η Βιργινία βρίσκεται να διεκδικεί το νηπιαγωγείο της αλλά ταυτόχρονα και το σπίτι και τον άντρα της και σ’ αυτό τον τρι-μέτωπο αγώνα , θα βρει συμπαράσταση από την Ελένη, την Τζένη και τη Στέλλα, που στέκονται στο πλευρό της στον αγώνα της να κερδίσει πίσω το νηπιαγωγείο.

Παράλληλα, ο Νίκος παρά τον θυμό του με τη Βιργινία, βιώνει έντονα την απουσία της, ιδίως όταν οι διαρκώς αυξανόμενες δουλειές με τον Μανώλη έρχονται σε σύγκρουση με τον ελεύθερο χρόνο που του επέτρεπε να είναι ο πανταχού παρών στοργικός και φροντιστικός πατέρας που ήταν πάντοτε. Πλήγμα όμως δέχεται και ο Δημήτρης, που, λόγω του επιπλέον χρόνου που έχει αφιερώσει στην οικογένειά του και τον Βίκτωρα τον τελευταίο καιρό, από πρώτος στις πωλήσεις έχει φτάσει στον πάτο του πηγαδιού και αν δεν ανέβει άμεσα, η απόλυση είναι μονόδρομος. Η πρόσληψη της Αγάπης Λυγίζου από τη γειτονική εταιρεία, ως το αντίπαλον δέος του Δημήτρη στη Νοventrius, του δημιουργεί καινούρια προβλήματα σε πολλαπλά επίπεδα.

Και επαγγελματικά, από τον πρόσθετο ανταγωνισμό, αλλά και προσωπικά επειδή με την Αγάπη έχει ερωτικό παρελθόν, το οποίο περιλαμβάνει και ένα μικρό κουτί με δαχτυλίδι μέσα. Κι όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα, έχει να φροντίσει και τον Παναγιώτη, το καινούριο παιδί που αφήσαν στην πόρτα του. Ο Ηρακλής πάλι έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο τα καινούρια ανεξήγητα ασφαλιστικά μέτρα του Ευριπίδη αλλά και το πάγωμα που έχει επιβάλει η Τζένη στην ερωτική σχέση μεταξύ τους, ενώ πρωτοστατεί και στις διαμαρτυρίες των γονέων για τα αντιπαιδαγωγικά μέτρα της Ερμιόνης, σε συνεργασία με την Ελένη.

Θα καταφέρει ο Δημήτρης να βοηθήσει τον Νίκο να πετύχει την υπογραφή της συμφωνίας στην συνάντηση με τους Άραβες επενδυτές στην οποία τον έχει παρατήσει μόνος του ο Μανώλης; Και ποιο είναι το παιδί που κουβαλάει μαζί του ο Δημήτρης στη συνάντηση; Με τι σκοπούς έπιασε δουλειά η Αγάπη στην εταιρεία του Δημήτρη και πώς θα αντιδράσει εκείνος με την παρουσία της στον εργασιακό του χώρο; Τι οδήγησε στη ρήξη των σχέσεων Νίκου-Βιργινίας; Για ποιο λόγο έκανε η Ερμιόνη το πραξικόπημα στα «Έξυπνα Δελφινάκια»; Τί θα γίνει στη συνάντηση Γονέων και Κηδεμόνων όταν εμφανιστεί η Βιργινία με τη γυναίκεια φρουρά της;

Ο Παναγιώτης θα καταφέρει να επιβιώσει με τον Δημήτρη και τους φίλους του ή ήταν πιο ασφαλής με τον πατέρα του τον εγκληματία; Τι θα ντυθούν τα 3 Μπαμπαδάκια για τη «Μέρα του Πατέρα»; Και για ποιον από τους τρεις έρχεται η Αστυνομία αυτή τη φορά;

Συντελεστές

Ελληνική οικογενειακή σειρά 2026

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media