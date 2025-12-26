Γιάννης Τσιμιτσέλης: Πιστεύω ότι όποιος βγαίνει στην τηλεόραση πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τι λέει

«Όποιος βγαίνει στην τηλεόραση πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τι λέει, επηρεάζουμε πάρα πολύ κόσμο», εξομολογήθηκε σε συνέντευξή του ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στην εφημερίδα Real και την Κορύνα Μαντάγαρη μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το Tempting Fortune, το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», αλλά και γενικά για την τηλεόραση.

«Αυτή η εκπομπή με φέρνει ακόμα πιο κοντά στον κόσμο. Πριν από ενάμιση χρόνο έκανα το “Tempting fortune” και είχα μια πολύ καλή συνεργασία με τον ΣΚΑΪ, συγκεκριμένα με την Άλκηστη Μαραγκουδάκη», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είπε στη συνέχεια: «Όταν με πήρε τηλέφωνο για το “Όπου υπάρχει Ελλάδα”, δεν είχα συμφωνήσει να κάνω κάποια σειρά και, μάλιστα, φέτος είχα πει ότι ύστερα από πολλά χρόνια δε θα κάνω θέατρο, με σκοπό να έχω τα Σαββατοκύριακα ελεύθερα, να πάρω την κόρη μου να πάω μια βόλτα, να κάνω πράγματα για εμένα και να χαλαρώσω».

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέφερε επίσης: «Πιστεύω ότι όποιος βγαίνει στην τηλεόραση πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τι λέει. Επειδή επηρεάζουμε πάρα πολύ κόσμο και μερικά θέματα της εκπομπής είναι βαριά θέματα, δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχω άποψη για τα πάντα. Δεν έχω ούτε τις γνώσεις να έχω άποψη για τα πάντα και δεν πρέπει να έχω άποψη για τα πάντα. Αφήνω πάρα πολύ χώρο στα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ, γιατί έχουν ασχοληθεί με αυτό.

Ξέρουν πώς θα μιλήσουν οι δημοσιογράφοι, το έχουν δουλέψει αυτό πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι πολύ πιο χύμα. Οπότε, σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και η μεγαλύτερη ασφάλειά μου, το χιούμορ, δεν μπορεί να με σώσει. Η άποψή μου είναι όπως αν έβλεπα εγώ την εκπομπή. Μου έρχεται μια απορία; Αυτό θα ρωτήσω. Θα είναι εύστοχο; Ό,τι και να είναι, είναι κάτι που σκέφτηκα εγώ».