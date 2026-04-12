«Γιατί Είναι Μαύρα τα Βουνά»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα του Πάσχα για τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ σε συμπαραγωγή COSMOTE TV

Πρεμιέρα κάνει τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) στις 22.00 στο COSMOTE HISTORY η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Γιατί Είναι Μαύρα τα Βουνά», σε συμπαραγωγή COSMOTE TV.

Ακολουθώντας τον διεθνώς αναγνωρισμένο εθνομουσικολόγο Christopher King, η σειρά ντοκιμαντέρ των 6 επεισοδίων του COSMOTE TV και του Onassis Culture, αποτελεί ένα οδοιπορικό στην Ήπειρο και σε νησιά της Ελλάδας με στόχο την αναζήτηση των ριζών της ελληνικής δημοτικής μουσικής και της πολιτισμικής της συνέχειας στον 21ο αιώνα.

Σε σκηνοθεσία του Φοίβου Κοντογιάννη, το «Γιατί Είναι Μαύρα τα Βουνά», μέσα από το ταξίδι του Christopher King σε περιοχές της Ηπείρου, καταγράφει με ευαισθησία και αυθεντικότητα τη μουσική τελετουργία, τα τοπικά έθιμα και τη βαθιά βιωματική διάσταση της παράδοσης.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς θα μεταδοθεί τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) στο COSMOTE HISTORY (22.00) και ταυτόχρονα στο επίσημο YouTube κανάλι της COSMOTE TV. Κάθε επεισόδιο, μετά την προβολή του, θα είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

