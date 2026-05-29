Ο Σταύρος Φλώρος του «Survivor» έκανε τις πρώτες του βόλτες με αμαξίδιο στο νοσοκομείο της Φλόριντα

Για τη μεγάλη μάχη που δίνει ο Σταύρος Φλώρος μίλησε η μητέρα του, υπογραμμίζοντας ότι το παιδί της και νικητής του φετινού «Survivor» που είχε το σοκαριστικό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, είναι πολύ δυνατός άνθρωπος.

Οι γονείς του νεαρού πρώην παίκτη του «Survivor» βρίσκονται από την αρχή στο πλευρό του γιου τους και τον στηρίζουν στις δύσκολες στιγμές που βιώνει. Ο Σταύρος Φλώρος έκανε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα μία επέμβαση στο δεξί πόδι και ο πατέρας του δήλωσε χθες ότι δε θα χρειαστεί άλλο στο εν λόγω άκρο. Την Παρασκευή (29.05.2026) η μητέρα του, μιλώντας στο «Πρωινό» αποκάλυψε ότι ο γιος της που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Φλόριντα έκανε τις πρώτες του βόλτες με αμαξίδιο.

«Ο Σταύρος μου είναι δυνατός. Μπήκε μόνος του στο καρότσι χωρίς βοήθεια, γιατί το ήθελε πολύ και έκανε τις πρώτες του βόλτες. Η ψυχολογία του μέρα με τη μέρα είναι καλύτερη. Οι πόνοι είναι ακόμα πολύ έντονοι, κυρίως στο κομμένο πόδι, όπου υπάρχει ακόμη οίδημα και δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Αν ο πιο δυνατός πόνος ήταν το 10, τότε οι πόνοι που περνάει είναι στο 7. Δεν το δείχνει όμως». δήλωσε η μητέρα του Σταύρου Φλώρου.

«Εγώ σαν μαμά του το καταλαβαίνω. Το δεξί πόδι δείχνει πολύ καλά σημάδια και, ενώ οι γιατροί είπαν ότι συνήθως σε τέτοια χειρουργεία υπάρχουν επιπλοκές, στο δικό του δεν έχουμε τίποτα», ανέφερε ακόμα.

«Του άλλαξαν και δωμάτιο. Από το δωμάτιο αυξημένης φροντίδας, πήγε σε ένα με λιγότερα μηχανήματα και πάει καλά. Τον προσέχουν πάρα πολύ. Οι γιατροί είναι κυριολεκτικά από πάνω του, όπως και η Άννα, η αδερφή του, γιατί έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο εδώ και πολλά χρόνια», σημείωσε στη συνέχεια.