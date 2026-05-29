Ετεοκλής Παύλου: «Πρέπει να το ξανακερδίσω αυτό, είναι μια αλήθεια που με στεναχωρεί»

Τις δηλώσεις της Σίας Κοσιώνη για τις τύψεις που έχει ως μητέρα, σχολίασαν σήμερα ο Ετεοκλής Παύλου, η Ελένη Χατζίδου και οι συνεργάτες τους στην εκπομπή «Breakfast@Star».

Ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε αρχικά για τις δηλώσεις της Σίας Κοσιώνης, από την πλευρά του ότι «το ‘χω χάσει αυτό το παιχνίδι και στεναχωριέμαι. Το προσπαθώ να το ξαναβρώ. Είναι στενάχωρο, γιατί όταν για πολύ καιρό δεν το κάνεις αυτό, ειδικά τις καθημερινές, μετά είναι πολύ δύσκολο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δηλαδή, φτάνει ένα σημείο, ακόμα και ένα Σάββατο που έχεις τη δυνατότητα να πεις “θα κάτσω εγώ να κοιμίσω το παιδί” το παιδί δε χαλαρώνει εκείνη τη στιγμή με εμένα, γιατί δεν το έχει συνηθίσει. Οπότε πρέπει να το ξανακερδίσω αυτό. Είναι μια αλήθεια που με στενοχωρεί».

«Η Σία Κοσιώνη μίλησε στην ψυχή μου, νομίζω και στις ψυχές πολλών γονέων. Γιατί δεν είναι μόνο οι μαμάδες, είναι και οι μπαμπάδες», είπε στη συνέχεια η Ελένη Χατζίδου.

Η Ελένη Χατζίδου συμπλήρωσε πως «και εγώ θέλω να πετάξω το μπαλάκι σε σένα Ετεοκλή… γιατί αυτό το θέμα το τόσο απλό, το να κοιμίσω το παιδί μου, ακούγεται τόσο απλό, αλλά είναι τόσο σημαντικό. Και πραγματικά συμβαίνει ένα δέσιμο απίστευτο εκείνη την ώρα ανάμεσα στο παιδί τον γονιό».