Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου καλεσμένοι την Κυριακή στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Το «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται και πάλι να κάνει τα βράδια μας απολαυστικά και ενδιαφέροντα και τις Κυριακές! Θα προβάλλεται πλέον κάθε Κυριακή στη 01:00 και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00. Αυτή την Κυριακή καλεσμένοι θα είναι ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου.

Από αυτή την Κυριακή, 31 Μαΐου, στη 01:00 και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα μας χαρίζει μοναδικές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με ξεχωριστούς καλεσμένους, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια και μουσική 3 νύχτες την εβδομάδα. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Μιχάλη Ρέππα και τον Θανάση Παπαθανασίου, το κορυφαίο συγγραφικό δίδυμο που εδώ και σχεδόν 40 χρόνια έχει γίνει συνώνυμο της ελληνικής κωμωδίας.

Οι δύο δημιουργοί μοιράζονται άγνωστες πτυχές της κοινής τους πορείας. Θυμούνται το ξεκίνημά τους και την πρώτη τους γνωριμία, μέσω της Άννας Βαγενά σε μια τσαγερί, και κλείνουν τα μάτια απαντώντας σε ερωτήσεις, που αποκαλύπτουν πόσο δεμένη είναι η σχέση τους. Τοποθετούνται για το «political correctness» και εξηγούν γιατί νιώθουν τυχεροί που έκαναν καριέρα πριν από την επέλαση της πολιτικής ορθότητας. Πώς αντιδρούν στις αρνητικές κριτικές; Πόσα εισιτήρια πίστευαν ότι θα κόψει το «Safe Sex», όταν τελείωσε το μοντάζ; Ποιο ήταν το εγκληματικό λάθος που έκαναν με τις επαναλήψεις στις «3 Χάριτες» και το «Δις Εξαμαρτείν»;

Τέλος, μιλούν για τη μεγάλη περιοδεία της νέας τους σατιρικής κωμωδίας «Όχι άλλο κάρβουνο», για τη διασκευή τους στον «Κατά Φαντασίαν Ασθενή» με πρωταγωνιστή τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, που θα περιοδεύσει επίσης, ενώ μας προσκαλούν στο Θέατρο Άλσος για το νέο τους μιούζικαλ «Του Αγοριού Απέναντι» με τα διαχρονικά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα.

Συντελεστές

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης