Γιατί ρε πατέρα – επόμενο επεισόδιο: Ο Μιχαήλος προτείνει να κρυφτούν όλοι μαζί για να γλιτώσουν την σύλληψη

Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται την Τρίτη 14 Απριλίου στις 22:30 στον ΑΝΤ1 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Η επίσκεψη της Τίνας στο αστυνομικό τμήμα προκαλεί ένα ντόμινο εξελίξεων, καθώς καταλήγουν εκεί τα τρία αδέρφια… και ο Μιχαήλος. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Γιατί ρε πατέρα.

Γιατί ρε πατέρα: Τρίτη 14 Απριλίου 2026

23ο επεισόδιο: Η επίσκεψη της Τίνας στο αστυνομικό τμήμα προκαλεί ένα ντόμινο εξελίξεων, καθώς καταλήγουν εκεί τα τρία αδέρφια… και ο Μιχαήλος. Και άκου! Ποιος λείπει από όλο αυτό; Ο Δάκης, φυσικά, που… επίσης καταφθάνει συνοδευόμενος από αστυνομικό, αλλά κάποιος τον παρακολουθεί.

Ο κλοιός έχει στενέψει υπερβολικά. Η σύλληψη όλων είναι θέμα χρόνου μιας και ο Φιλίππου έχει πλέον πολλά στοιχεία εναντίον τους. Η λύση είναι μια και την προτείνει ο Μιχαήλος: Πρέπει να κρυφτούνε κάπου όλοι μαζί, για όσο χρειαστεί.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.