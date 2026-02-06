Gio Kay: Ο Σηφάκης μου θυμίζει έναν που ξέρω στη μουσική, παπατζήδες τους λέμε εμείς

Λίγα 24ωρα μετά την αποχώρηση από το Survivor, ο Gio Kay βρέθηκε καλεσμένος του Κώστα Τσουρού στο πλατό της εκπομπής «Το ‘χουμε», στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ την Παρασκευή (06.02.2026).

Μέσα σε όλα, δε, ο Gio Kay αναφέρθηκε στην κόντρα που είχε με τον Μιχάλη Σηφάκη τόσο στον αγωνιστικό χώρο του Survivor, όσο και εκτός του στίβου μάχης του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, στον Άγιο Δομίνικο.

Ειδικότερα, ο Gio Kay σημείωσε χαρακτηριστικά πως «καλός κύριος ο Σηφάκης, έχει πολλή πλάκα. Όλη την ώρα καθόμουν εκεί και τον κοιτούσα απλά, ”αυτός είναι απίστευτος” έλεγα. Μου θυμίζει έναν που ξέρω, εδώ έξω, στη μουσική».

«Παπατζήδες τους λέμε εμείς. Είναι παπατζής ο Σηφάκης, ναι, καλός όμως! Εγώ είμαι αληθινός, αν και δεν ξέρω τι είναι βρισιά και τι όχι επειδή δεν ξέρω καλά ελληνικά. Άμα δεις στα πρώτα επεισόδια, αυτά που τους έλεγα και νευρίαζαν, όλα βγήκαν αληθινά. Όλα μα όλα».

«Όποιος πάει να δει, όλα είναι αληθινά. Τώρα, άμα ήταν αληθινός ο Σηφάκης, δεν ξέρω», υπογράμμισε, τέλος, ο Gio Kay στο μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ.