Γιώργος Γιαννιάς: Τα πρώτα χρόνια στην Αθήνα, μέχρι να μπω σε μια ροή, με στήριζε η οικογένειά μου

Στα πρώτα χρόνια που ήρθε στην Αθήνα, αλλά και στη μακρόχρονη φιλία με τον συνάδελφό του, Νίνο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Γιαννιάς στη νέα συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή «Status» με τον Κωνσταντίνο Καμέα στο κυπριακό Astra Tv.

Ο Γιώργος Γιαννιάς είπε αρχικά ότι «τα πρώτα χρόνια που ήρθα στην Αθήνα, μέχρι να μπω σε μια ροή, με στήριζαν ο μπαμπάς μου και η οικογένεια μου. Και οικονομικά και με φαγητά, γιατί δεν είχα δουλειά και έψαχνα από δω και από κει. Απλά με τον Νίνο, επειδή είχε έρθει κι αυτός στην Αθήνα τότε, γνωριστήκαμε καλά και ήμασταν κολλητοί. Έμενα εγώ στο σπίτι του, έμενε αυτός στο δικό μου και ήμασταν συνέχεια μαζί».

«Από τότε ονειρευόμασταν. ”Εγώ θα γίνω σταρ” έλεγε ο Νίνο και ό,τι εύχεσαι, γίνεται. ”Θα γίνω λαϊκός τραγουδιστής, ερωτικός, θέλω να μ’ αγαπάει ο κόσμος και να κρατήσω για καιρό”, τού έλεγα εγώ και ό,τι ευχηθήκαμε, κάπως, έγινε», αποκάλυψε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Βεβαίως και διατηρούμε ακόμα επικοινωνία και επαφές. Ήταν από τις πολύ δυνατές στιγμές, σαν νέος και ‘γω, ζεστές στιγμές στην αρχή της καριέρας μας. Ήμασταν μαζί, δεν ξέραμε, ήταν όλα πρωτόγνωρα. Είχαμε άγνοια κινδύνου και ήμασταν χωρίς λεφτά, τρώγαμε μακαρόνια με κέτσαπ και ήταν μία ωραία φάση», αφηγήθηκε, ακόμα, ο Γιώργος Γιαννιάς για τη φιλία με τον Νίνο.