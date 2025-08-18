Media

Γιώργος Καράβας: «Το Exathlon είναι ξεκάθαρα ένα αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα»

«Ο ρόλος του κεντρικού παρουσιαστή είναι κάτι που ήθελα και τελικά έγινε» ανέφερε ο Γιώργος Καράβας
Γιώργος Καράβας
Γιώργος Καράβας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Αυτό που έρχεται είναι πολύ συναρπαστικό», λέει ο Γιώργος Καράβας για το Exathlon.

Ο Γιώργος Καράβας, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με τους παίκτες του Exathlon, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα».

«Είμαι πανέτοιμος, το περίμενα πως και πως. Υπάρχει δημιουργικό άγχος. Υπάρχει ενθουσιασμός και χαρά γι’ αυτό το ταξίδι που έρχεται. Έχω θετικά συναισθήματα, ο ρόλος του κεντρικού παρουσιαστή είναι κάτι που ήθελα και τελικά έγινε.

Το Exathlon είναι ξεκάθαρα ένα αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πείνα στο Exathlon, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Αυτό που έρχεται είναι πολύ συναρπαστικό. Το αγωνιστικό κομμάτι είναι το κύριο event του παιχνιδιού», είπε ο Γιώργος Καράβας.

Media
