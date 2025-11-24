Γιώργος Κουβαράς: Οι γονείς μου έλεγαν να γίνω τραγουδιστής αλλά εγώ δεν είχα αποφασίσει τίποτα

Μια εφ’ όλης της ύλης κουβέντα είχε ο Γιώργος Κουβαράς με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη όταν βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής “Νωρίς Νωρίς” , το πρωινό της Δευτέρας (24-11-2025), όπου και αναφέρθηκε στην αδυναμία που έχει στο τραγούδι λόγω φωνής μα και καταγωγής.

“Είμαι από την Ιθάκη, επτανήσιος και εμείς οι επτανήσιοι γενικά τραγουδάμε και έχουμε τραγουδιστικό λόγο. Έχουμε και έναν ρυθμό. Τραγουδάω από μικρό παιδάκι και μου έλεγαν να γίνω τραγουδιστής” εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Γιώργος Κουβαράς.

“Η πλάκα είναι ότι μου το έλεγαν οι γονείς μου! Ενώ στους περισσότερους οι γονείς τους λένε “μη γίνεις”, σε εμένα έλεγαν να γίνω αλλά εγώ δεν είχα αποφασίσει τίποτα. Είμαι ο τύπος που δεν τα αποφασίζω αλλά τα αφήνω λίγο να έρθουν τα πράγματα.

Νομίζω όμως ότι ήμουν λίγο συντηρητικός για να γίνω τραγουδιστής” πρόσθεσε ακόμα ο Γιώργος Κουβαράς στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ.

“Συντηρητικός από άποψη ζωής. Θα μου πεις, η δημοσιογραφία είναι συντηρητική; Δεν είναι αλλά είναι λίγο πιο μαζεμένη, έχει άλλου τύπου απαιτήσεις”.