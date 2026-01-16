Media

Γιώργος Λιάγκας: Από τη Δευτέρα θα προστεθεί ένα μέλος εδώ στην ομάδα της εκπομπής

Η on air αποκάλυψη του γνωστού παρουσιαστή του ΑΝΤ1
Γιώργος Λιάγκας
Ο Γιώργος Λιάγκας

Μία ανακοίνωση on air έκανε ο Γιώργος Λιάγκας, αποκαλύπτονται ότι πολύ σύντομα στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 θα προστεθεί ακόμα ένα πρόσωπο, που θα δώσει νέα «πνοή» στην ομάδα.

Ο γνωστός παρουσιαστής ξάφνιασε ακόμα και τους συνεργάτες του το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026), καθώς ούτε εκείνοι γνώριζαν ότι θα μεγαλώσει η παρέα της εκπομπής «Το πρωινό». Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε ότι το όνομα του νέου συνεργάτη το γνωρίζουν μόνο εκείνος και η αρχισυντάκτριά του, Χρύσα Ζορκάδη. 

«Από τη Δευτέρα, στην εκπομπή αυτή, θα προστεθεί ένας άνθρωπος – δε θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα – ούτε μη με ρωτάτε ποιος είναι. Δεν το ξέρει κανένας σας. Το ξέρω μόνο εγώ. Και η αρχισυντάκτρια, κυρία Ζορκάδη. Θα προστεθεί ένα μέλος εδώ στην ομάδα, που θεωρώ ότι θα έχουμε μια πάρα πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Αυτά», είπε αρχικά.

«Από Δευτέρα, όχι Παρασκευή, Παρασκευή είναι σήμερα. Από Δευτέρα λοιπόν θα προστεθεί… Κοιτάζεστε με τον Τάσο; Παίξτε την κολοκυθιά», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Λοιπόν από τη Δευτέρα θα προστεθεί ένα μέλος εδώ στην ομάδα της εκπομπής που θεωρώ ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία και ήταν μια πολύ ωραία σκέψη που θα υλοποιηθεί από Δευτέρα και ελπίζω ότι όλα θα πάνε τέλεια», είπε ξανά ο γνωστός παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

