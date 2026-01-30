Γιώργος Λιάγκας: «Πάτε με τον Κωνσταντίνο Βασάλο επειδή είναι παίδαρος, παρότι σας λέει ότι είναι άπιστος»

Κάποια παράπονα που έχει από τις γυναίκες εξέφρασε ο Γιώργος Λιάγκας κατά την διάρκεια την εκπομπής του «Το Πρωινό», με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντίνος Βασάλος στη Ναταλία Αργυράκη, στην οποία είχε παραδεχτεί ότι δεν έχει φερθεί με τον καλύτερο τρόπο σε όλες τις γυναίκες και έχει υπάρξει και άπιστος.

Ο Γιώργος Λιάγκας λοιπόν έβγαλε το πόρισμά του από την συνέντευξη του Κωνσταντίνου Βασάλου και το μοιράστηκε με τους συνεργάτες του, εν μέσω υψηλών τόνων.

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε αρχικά: «Ο Βασάλος βγήκε κι είπε, είμαι άπιστος, έτσι είμαι, δεν είμαι ειλικρινής, λέω ψέματα και τα λοιπά, πολύ ωραία. Πώς σκέφτεστε λοιπόν εσείς οι γυναίκες; Σκέφτεστε ότι εγώ… που είναι ωραίος, είναι γκόμενος, ωραίος ο Βασάλος… θα είμαι η πρώτη που θα τον κατακτήσω και εγώ θα του αλλάξω τη λογική.

Δεν θα ‘ναι άπιστος, θα ‘ναι με μένα πιστός και όλα, έτσι σκέφτεστε. Άρα λοιπόν, δεν θέλετε να πάτε με τον Βάγιο, που σου λέει ο άνθρωπος «εγώ είμαι πιστός», θέλετε να πάτε με τον Βασάλο, που έχει την κορμάρα αυτή που δεν την έχει ο Βάγιος…».

Οι διαμαρτυρίες στο τραπέζι ήταν έντονες και ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε λέγοντας: «Σου λέει είμαι άπιστος, είμαι μπήχτης. Πάτε με τον Βασάλο. Ο Βασάλος είναι έντιμος, σου λέει εγώ κυρά μου 99% θα σε κερατώσω. Πάτε λοιπόν με τον Βασάλο και μετά λέτε «α, δεν είναι άντρας σωστός», «α, είναι γουρούνια»… Γουστάρετε τον Βασάλο που είναι παιδαράς αλλά σου λέει είμαι άπιστος. Δεν γουστάρετε τον Βάγιο που είναι με τον σταυρό στο χέρι, γιατί τον βαριέστε…».

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος μάλιστα στη συνέντευξή του παραδέχτηκε: «Από το γυναικείο φύλο είμαι ικανοποιημένος. Το μεγαλύτερο ποσοστό, μου φέρθηκε πάρα πολύ σωστά», «κατά κύριο λόγο έχω πληγώσει εγώ τις γυναίκες, δεν έχω φερθεί σωστά, έχω υπάρξει άπιστος».