Ανθή Βούλγαρη για υπόθεση Μαζωνάκη: Σταματήστε να γράφετε ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική

Ξέσπασε η Ανθή Βούλγαρη, το πρωί της Τρίτης (22-09-2026) κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», με αφορμή τη φημολογία που ανέπτυξαν ορισμένοι για δήθεν παρουσία της στο ιατρείο του Κολωνακίου. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε επισκέφθηκε τον συγκεκριμένο χώρο και ουδέποτε ήρθε σε επαφή με τους κατηγορούμενους γιατρούς.

Η Ανθή Βούλγαρη ξεκαθάρισε πως αν είχε επισκεφθεί το ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου, θα είχε προχωρήσει σε καταγγελία. Ζήτησε από συναδέλφους της και μη να σταματήσουν τις ανυπόστατες τοποθετήσεις. Ανέφερε πως η ίδια είχε επισκεφθεί μια διαφορετική κλινική ευεξίας και μακροβιότητας στα Νότια Προάστια. Σε εκείνη την κλινική, της είχαν προτείνει να ακολουθήσει μια θεραπεία με ενδοφλέβιες βιταμίνες, γεγονός που την έκανε να αναρωτηθεί εκ των υστέρων για τη νομιμότητα και την ασφάλεια τέτοιων πρακτικών.

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«Επειδή έχουν ακουστεί πολλά και με την ευκαιρία να πω… σταματήστε σας παρακαλώ αυτά τα άρθρα που γράφετε ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική. Αν είχα πάει, πιστέψτε με εκτός του ότι θα το είχα καταγγείλει αν καταλάβαινα ότι είναι παράνομο, θα το είχα πει κιόλας. Δεν κρυβόμαστε εδώ πέρα», επισήμανε στον αέρα του “Κοινωνία Ώρα MEGA” η Ανθή Βούλγαρη.

«Το θέμα είναι ότι πήγαινε πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλοί διάσημοι που έτσι πίστευαν ότι θα αποκτήσουν ευεξία και καλύτερη υγεία και ενέργεια. Βλέπεις, όμως, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα», συμπλήρωσε επί του θέματος η Ανθή Βούλγαρη.

Η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες ζώνες του σταθμού, κατακτώντας σταθερά υψηλές επιδόσεις και πρωτιές στην τηλεθέαση στην πρωινή ενημέρωση.