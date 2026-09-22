Δημήτρης Οικονόμου για τον Άκη Παυλόπουλο: Μιλάμε κάθε μέρα, είμαστε φίλοι και αυτό δεν αλλάζει

Για τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ και το τηλεοπτικό του «διαζύγιο» με τον Άκη Παυλόπουλο μίλησε ο Δημήτρης Οικονόμου την Τρίτη (22.09.2026).

Σχετικά με τον ΣΚΑΪ όπου βρίσκεται για 16 ολόκληρα χρόνια, ο Δημήτρης Οικονόμου είπε την Τρίτη στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βάσει συμβολαίου αυτή είναι η τελευταία σεζόν στον ΣΚΑΪ. Είμαστε εδώ από το 2010. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει κι αυτό. Μελλοντικά λέω. Δεν έχω βλέψεις να μείνω δια βίου στην τηλεόραση. Έχουμε να κάνουμε κι άλλα πράγματα», είπε ο έμπειρος δημοσιογράφος.

Όσο για τη σχέση του σήμερα με τον Άκη Παυλόπουλο, ο Δημήτρης Οικονόμου είπε: «Με τον Άκη Παυλόπουλο μιλάμε κάθε μέρα, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Είμαστε φίλοι, αυτό δεν αλλάζει. Επειδή αλλάξαμε τηλεοπτική στέγη, δεν αλλάζει η μεταξύ μας σχέση, έχουμε οικογενειακές σχέσεις, και φίλοι είμαστε και ωραία περνάμε πάντα μαζί. Tώρα έγινε ένα λάθος, έσπασε αυτό το δίδυμο – κακώς κατά τη γνώμη μου – δε μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω. Λέω ατυχία γιατί αυτά είναι θέματα της διοίκησης, έχει αλλάξει τώρα και αυτή η διοίκηση, οπότε το θέμα έληξε εδώ για μένα. Προφανώς και με στενοχώρησε γιατί δεν ήταν στη σκέψη μας, δεν ήταν κάτι που αποφασίσαμε εμείς. Και μια χαρά πήγαινε, και καλό κλίμα είχαμε, και ωραία περνάγαμε μαζί…».

Για το πώς κρίνει ο ίδιος τη διατήρηση του τίτλου της θρυλικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», με συμπαρουσιαστή τον Άκη Παυλόπουλο, ο δημοσιογράφος – παρουσιαστής του ΣΚΑΪ ανέφερε: «Δε μπορώ να παρέμβω σε άλλα κανάλια και εκπομπές… Για μένα το λάθος είναι ο τίτλος, δεν είναι κάτι άλλο, οι συνάδελφοι είναι μια χαρά εξαιρετικοί. Από εκεί και πέρα, ο τίτλος θα έπρεπε να έχει φύγει μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη. Ο Γιώργος έστησε μία ιστορική εκπομπή, έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, πάντα θα το λέμε αυτό, και πάντα θα ισχύει».