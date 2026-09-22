Θάνος Αλεξανδρής: Το όνειρο της Μαλβίνας Κάραλη ήταν να γίνει ντίβα σε σκυλάδικο της επαρχίας

Για τη γνωριμία του με τη Μαλβίνα Κάραλη και τη νυχτερινή ζωή της δεκαετίας του ’80 μίλησε ο ηθοποιός Θάνος Αλεξανδρής σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ την Τρίτη (22.09.2026).

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Νωρίς Νωρίς», ο Θάνος Αλεξανδρής αναφέρθηκε στην απόφασή του να γίνει ηθοποιός και τις συμβουλές που του είχε δώσει η Μαλβίνα Κάραλη.

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«Η μάνα μου ήθελε να γίνω δικηγόρος. Στα 16-17, λίγο πριν μπω στη Νομική, μου ήρθε αυτή η έμπνευση να γίνω τραγουδιστής, ηθοποιός», ανέφερε αρχικά ο Θάνος Αλεξανδρής.

Ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο μίλησε για την επιθυμία του να ασχοληθεί με την υποκριτική ήταν η Μαλβίνα Κάραλη.

«Με τη Μαλβίνα γνωριζόμασταν από 14-15 ετών. Ήμασταν μαζί στη Χαλκίδα. Μου είπε: ”Εάν γίνεις ηθοποιός, να πας στον Κουν”. Χωριατόπαιδο εγώ τότε, δεν ήξερα τι είναι ο Κουν ούτε τίποτα. Τρελάθηκε όταν της το είπα, ενθουσιάστηκε», θυμήθηκε.

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«Για πολλά χρόνια ήμασταν μαζί. Μου είχε πει ότι το όνειρό της, αν ξαναγυρνούσε στη ζωή, θα ήταν να ήταν ντίβα σε σκυλάδικο της επαρχίας. Θεωρούσε μαγική τη ζωή των κοριτσιών που ζουν εκεί. Βέβαια, μεταξύ μας, είναι επώδυνη. Εγώ της είπα: ”Δεν είναι εύκολο, δεν είναι λογοτεχνία το σκυλάδικο”. Είναι άγριο πράγμα, ειδικά για τις γυναίκες. Για τα αγόρια είναι πιο εύκολο».

Ο Θάνος Αλεξανδρής αναφέρθηκε στη συνέχεια στη νυχτερινή ζωή της δεκαετίας του ’80 και στις εικόνες που έζησε ο ίδιος. «Ήταν η δεκαετία του ’80. Ήταν η εποχή που υπήρχε άφθονο το χρήμα. Ήταν η εποχή του έρωτα, της τρέλας. Ήταν διαφορετικός ο κόσμος. Υπάρχουν σκηνές με ανθρώπους που είχαν μαύρες σακούλες σκουπιδιών γεμάτες χιλιάρικα. Δύο εκατομμύρια. Τότε αγόραζες ένα δυάρι με δύο εκατομμύρια. Απλά γιατί ήθελε να τα ρίξει σε μια τραγουδίστρια ή μια χορεύτρια ο Γιώργος, ας πούμε».

«Ήταν ένας κόσμος που τον γνώριζα από τη λογοτεχνία και ξαφνικά όχι απλά τον ζω, γίνομαι ένας με αυτούς. Δεν μένω απ’ έξω και λέω ότι εγώ είμαι του Κουν ή της Νομικής. Γίνομαι ένας, γίνομαι το ίδιο με αυτούς τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

«Υποδύομαι όμως έναν ρόλο. Γυρνώντας μετά στο ξενοδοχείο ή στο χωριό μου, είμαι ο Θάνος Αλεξανδρής. Δεν με παρασύρει αυτό το πράγμα», κατέληξε.