Παναγιώτης Στάθης: Την άποψή μου για το «Καλημέρα Ελλάδα» την έχω πει στα στελέχη του ΑΝΤ1

Για την απόφασή του να αποχωρήσει από τον ΑΝΤ1 και να κάνει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα στην ΕΡΤ μίλησε ο Παναγιώτης Στάθης σε δηλώσεις που έκανε την Τρίτη (22.09.2026).

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, πλέον, Παναγιώτης Στάθης εξήγησε πως η μετακίνησή του στη δημόσια τηλεόραση δεν είχε ως βασικό κριτήριο το οικονομικό, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι είχε στα χέρια του πιο δελεαστικές προτάσεις από ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Εκείνο που μέτρησε περισσότερο στην απόφασή του ήταν η επιθυμία του να επιστρέψει στην παρουσίαση ειδήσεων.

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Παράλληλα, ο Παναγιώτης Στάθης αναφέρθηκε στο «Καλημέρα Ελλάδα» και στη νέα εποχή της ιστορικής εκπομπής μετά τον Γιώργο Παπαδάκη, αποκαλύπτοντας πως είχε εκφράσει εγκαίρως στη διοίκηση του ΑΝΤ1 τις επιφυλάξεις του. Όπως τόνισε, θεωρούσε τον Γιώργο Παπαδάκη αναντικατάστατο, ενώ είχε προειδοποιήσει πως ο τίτλος «Καλημέρα Ελλάδα» θα μπορούσε να λειτουργήσει για τους διαδόχους του τόσο ως «μπόνους» όσο και ως «βάρος».

«Έκανα μια επιλογή, η οποία νομίζω ότι είναι αυτή που έπρεπε να είναι και για τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Ήθελα να γυρίσω στα δελτία, να σου πω την αλήθεια. Μου πρότειναν να μείνω στον ANT1. Ο σταθμός μου έκανε πρόταση να παραμείνω και να κάνω μια άλλη εκπομπή. H αλήθεια είναι ότι είχα και άλλες δύο προτάσεις, από δύο πολύ μεγάλα ιδιωτικά κανάλια και παρά το γεγονός ότι ήταν και η αλήθεια μεγαλύτερες οι οικονομικές προτάσεις σε μεγέθη, η επιλογή μου ήταν η ΕΡΤ. Γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η μετάβαση στα δελτία ειδήσεων. Αυτό η ΕΡΤ μου το πρόσφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων», αποκάλυψε ο Παναγιώτης Στάθης για τη μετακίνησή του στην ΕΡΤ.

«Δεν θα σου πω ποια ήταν η άποψή μου για το «Καλημέρα Ελλάδα» γιατί την έχω πει στα στελέχη του σταθμού. Όμως θα σου πω κάτι. Ο τίτλος ”Καλημέρα Ελλάδα” είναι μπόνους αλλά και βάρος», τόνισε ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

Καταλήγοντας ο Παναγιώτης Στάθης επανέλαβε: «Και επίσης θα πω αυτό που έλεγα και πέρυσι, αλλά δυστυχώς δεν εισακούστηκα ξέρω εγώ; Ότι ο Γιώργος Παπαδάκης παιδιά δεν αντικαθίσταται».